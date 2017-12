Fără Tokes în UDMR

Vicepreşedintele politic al UDMR Laszlo Borbely afirmă că Uniunea nu este interesată de alianţe cu celelalte formaţiuni politice maghiare, arătând că nu vrea pe listele sale pentru Parlament persoane precum Laszlo Tokes. „Nici vorbă. Păi cum? Dacă am face o alianţă, vă închipuiţi, creşte (pragul) la 6 - 7- 8%. N-avem niciun motiv, în primul rând, n-avem niciun motiv să facem aceste alianţe. Noi am câştigat alegerile din iunie, ne pregătim de alegerile parlamentare, n-avem nevoie pe listele noastre, de exemplu, de parlamentari - că asta vehiculează unii - ca Tokes, care a fost pe listele UDMR, din câte-mi aduc aminte, pe locul întâi la alegerile europarlamentare şi a doua zi deja a început nu numai să critice UDMR, dar nu mai are nimic, nicio legătură cu UDMR”, a spus Borbely. (T.I.)