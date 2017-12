“Farul are nevoie mare de puncte!”

Aflaţi sub presiune după eşecul din Cupa României, constănţenii au ocazia de a se revanşa sîmbătă, cînd vor da piept pe teren propriu cu Unirea Urziceni, în etapa a noua a Ligii I. Misiunea elevilor lui Constantin Gache este extrem de dificilă, ialomiţenii avînd un început excelent de campionat, care i-a adus pe podiumul clasamentului. “Nu există în România echipă care să fie învingătoarea dinaintea partidei, pentru că s-a făcut o echilibrare a valorilor. Jocul se decide în teren, indiferent de numele adversarului. Unirea Urziceni are un lot bunicel, dar cu excepţia lui Bogdan Stancu, nu sînt superjucători. Forţa o dă echipa, dar putem să cîştigăm acest meci. Avem mare nevoie de puncte care să ne repare moralul după înfrîngerea de la Petroşani”, a declarat antrenorul Farului. “Este o partidă pe care trebuie neapărat să o cîştigăm, mai ales că plecăm cu prima şansă. Avem nevoie de trei puncte ca să urcăm în clasament, pentru că locul actual nu arată valoarea echipei”, a adăugat atacantul Daniel Florea. Tehnicianul constănţean se va baza pe acelaşi lot folosit la Petroşani, doar mijlocaşul Dinu Todoran fiind incert din cauza unor puternice dureri la spate. Indisponibilitatea sa ar putea fi de lungă durată, după ce medicii i-au descoperit un început de hernie de disc, afecţiune de care suferă şi Marius Nae. Chiar şi aşa, Constantin Gache a atras atenţia că jucătorii trebuie să se trezească rapid după pasul greşit de la Petroşani. “Faptul că am pierdut în şaisprezecimile Cupei României, în faţa Jiului, este o realitate cruntă, gravă, dar trebuie să trecem peste acest moment, pentru că vine meciul cu Urziceni. Iar dacă stăm să plîngem după meciul cu Jiul, pierdem şi sîmbătă şi atunci este chiar o mare tragedie. În privinţa rezultatului, îmi asum responsabilitatea, sută la sută eu sînt vinovat, pentru că eu trebuia să îi fac pe jucători să joace. Dar toţi avem o vină, într-o măsură mai mare sau mai mică”, a explicat tehnicianul constănţean.

Gerlem, certat de Gache

Antrenorul Farului a declarat că i se pare prea dură sancţiunea acordată de Comisia de Disciplină brazilianului Gerlem, opt etape de suspendare, după incidentele de la Tîrgu Jiu. “Suspendarea a fost primită pentru circul pe care l-a făcut după eliminare. Trebuie să se ţină, însă, cont de faptul că nu a lovit pe nimeni, iar analogia cu Ganea a fost forţată. Pînă la urmă, doar s-a zbîrlit la asistent şi nu cred că ar fi lovit o femeie. Poate ajungea la ea şi o pupa. În mod nomal, ar trebui să i se reducă sancţiunea, pentru că el n-a făcut nimic. Era agitat, pentru că a primit sancţiunea nemeritat”, a spus Gache.