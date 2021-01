Farul Constanța are un nou mijlocaș: Liviu Mihai

Mijlocașul Liviu Mihai este noul jucător al echipei FC Farul Constanța, urmând să evolueze în acest sezon al Ligii a 2-a în tricoul alb-albastru.

Fotbalistul în vârstă de 32 de ani revine astfel la FC Farul Constanța.

“Nu a fost o decizie grea, aici este locul unde am încheiat junioratul, aici m-am lansat în fotbalul mare, aici am debutat în Liga 1. Așa că mi-a fost ușor să aleg”, a spus Liviu Mihai, care a ajuns astăzi sub comanda antrenorului Ianis Zicu în cantonamentul de la București.