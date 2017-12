Filmul „The Social Network / Reţeauna de socializare„ are cele mai mari şanse să câştige Oscarul şi Globul de Aur pentru cel mai bun film al anului, conform cotelor afişate de principalele case de pariuri internaţionale. Filmul despre fondarea reţelei de socializare Facebook are cota 1,57 să câştige Globul de Aur pentru cel mai bun film al anului la categoria Dramă, conform cotelor oferite joi de casa Gamebookers. Asta înseamnă că un pariu de zece lei pe acest film poate aduce un profit net de 5,7 lei. Următorul pe lista favoriţilor la aceeaşi categorie este „The King\'s Speech”, care are cota 2,60.

La Bet365, „The Social Network / Reţeauna de socializare„ are cele mai mari şanse să câştige şi Oscarul 2011 pentru cel mai bun film al anului. Pelicula regizată de David Fincher are cota 1,66 şi este urmată pe lista favoriţilor de acelaşi „The King\'s Speech”, în regia lui Tom Hooper, cu 2,87. Natalie Portman este favorită la statuetele pentru cea mai bună actriţă a anului, datorită rolului din drama cu accente de thriller „Black Swan”. La Gamebookers, actriţa are cota 1,28 să câştige la categoria Cea mai bună actriţă într-un rol dramatic, iar la Bet365 are 1,57 să obţină Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Următoarea favorită la Oscar, Annette Bening, are cota 3,60 pentru rolul din comedia „The Kids Are All Right”.

Globul de Aur şi Oscarul pentru cel mai bun actor al anului par să fie deja acontate de britanicul Colin Firth, pentru rolul Regelui George al VI-lea din „The King\'s Speech”. În cursa pentru Oscar, de pildă, Colin Firth are cota 1,25 şi este urmat de James Franco, cu 7,00, pentru rolul din „127 Hours„. Un pariu de zece lei pe James Franco poate aşadar aduce profitul net de 60 de lei. Globurile de Aur 2011 vor fi decernate la 16 ianuarie, iar Oscarurile de anul acesta, la 27 februarie.