Favoruri?!

Întregul sistem de justiţie şi administrare a penitenciarelor pare să fi căşunat iremediabil pe deţinutul Adrian Năstase. Pentru o condamnare în care nu au existat probe directe, fostul prim-ministru al României încasează acum, ca la carte, toate frustrările şi exemplele de \"corectitudine\", de care acelaşi sistem nu a dat dovadă până acum, niciodată. În timpul ăsta - adică în ultimii vreo 22 de ani, ca să ne rezumăm doar la atât:

- nume grele acuzate de corupţie, spălare de bani, schimburi frauduloase de terenuri (remember Becali?), mega-escrocherii (atenţie: Vântu nu e condamnat la închisoare corect pentru cazul FNI, ci pentru un aşa-zis şantaj, pe care îl şi demontase în instanţă!), omoruri (celebre accidente de maşină, din culpă şi cu circumstanţe agravante), tâlhării, violuri (printre care şi medici şi profesori!) şi multe altele au fost scoase basma curată;

- Şerban Huidu a fost condamnat cu suspendare, pentru omor din culpă şi deosebit de grav;

- Carmen Păunescu, soţia regretatului poet Adrian Păunescu, a scăpat şi ea nepedepsită, după ce a omorât tot din culpă vreo patru pesoane;

- clanurile de interlopi şi-au condus constant şi în formă continuată afacerile, din penitenciar, fără să-i deranjeze nimeni;

- sute de deţinuţi au avut, de-a lungul timpului, regim preferenţial în detenţie (Miron Cosma e doar un exemplu), despre care s-a aflat întotdeauna DUPĂ eliberarea acestora;

- mii de alţi deţinuţi au beneficiat de suspendări ale executării pedepsei, pe motive din cele mai bizare (\"are vertijuri\", \"nu suportă regimul de detenţie\", \" e claustrofob\", \"e depresiv\" etc.), mult sub rana de la gât, fie ea şi superficială (deşi medicii specialişti spun că nu e) a lui Adrian Năstase;

- Monica Iacob Ridzi şi alţi protejaţi ai preşedintelui Băsescu nu au fost judecaţi şi încarceraţi nici până la această oră;

- zeci de condamnaţi definitiv, unii chiar nume grele, au fost fugăriţi peste graniţă de \"braţul lung al Legii\", care a uitat să le dea interdicţie de părăsire a ţării. Alţi bani, altă distracţie;

- despre Omar Haissam nu se mai aude nimic. Şi poate, pentru preşedintele Băsescu, e mai bine-aşa.