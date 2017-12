FC Barcelona va obține cel puțin 85 de milioane de euro pe an de la Nike

Compania americană de echipament sportiv Nike pregătește o ofertă de nerefuzat pentru clubul spaniol FC Barcelona, 85 de milioane de euro pe an începând din iulie 2018, sumă care poate crește până la 100 milioane euro. Cotidianul „AS“ anunță că parteneriatul dintre FC Barcelona și Nike a început în 1998, când, pe vremea președintelui Josep Lluis Nunez, a fost semnat un contract pe zece ani, în valoare de 120 milioane euro. În 2013 a fost semnat ultimul contract dintre cele două părți, pe o durată de cinci ani, care aduce clubului catalan 35 milioane euro pe an, plus încă 19 milioane din vânzările generate de merchandising.

Rivala din Spania, Real Madrid, a semnat luna trecută, cu Adidas, un contract pe o durată de zece ani (2016-2026) care îi va aduce până la 140 milioane euro pe sezon, dacă toate clauzele prevăzute vor fi îndeplinite. Este un contract-record pentru lumea fotbalului, în urma căruia clubul spaniol revine pe primul loc într-un clasament al celor mai valoroase contracte cu un sponsor tehnic. Madrilenii pierduseră prima poziţie în dauna clubului englez Manchester United. După 13 ani în care fusese sponsorizată de Nike, formaţia de pe „Old Trafford” a început din vara lui 2015 un parteneriat cu Adidas, în urma căruia va încasa 98 de milioane de euro anual.

Recent, şi Bayern Munchen a semnat un contract cu Adidas, cu durata de 15 ani. Conform înţelegerii scadente în iunie 2030, Bayern va încasa aproximativ 60 de milioane de euro în primii ani de contract, urmând ca spre final suma să ajungă la 90 de milioane de euro pe sezon.