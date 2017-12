FC Farul a început drumul spre play-off

După primele trei runde din actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa este neînvinsă şi ocupă ultima treaptă a podiumului în clasamentul Seriei 1, cu două victorii şi un rezultat de egalitate. Ambele succese au fost înregistrate în deplasare, ultimul în disputa cu SC Bacău, scor 2-1, miercuri, în etapa a 3-a. Mulţumit de atitudinea elevilor săi, antrenorul Ion Răuţă consideră că echipa se află pe un drum bun.

„Sunt mulţumit în primul rând pentru că am reuşit să câştigăm şi să ne recuperăm punctele pierdute pe teren propriu cu Unirea Tărlungeni, dar există regretul că nu avem punctaj maxim după trei etape. Sunt mulţumit de rezultat şi de atitudinea jucătorilor, chiar dacă am mai avut probleme în timpul meciului şi nu am jucat constant la un nivel bun. Sunt însă lucruri pe care le vom regla la antrenamente. Mă bucură faptul că au apărut multe lucruri bune în jocul echipei, iar acest lucru ne dă încredere pentru viitor. Noi trebuie să fim realişti, pentru că nu am făcut pregătire cu tot lotul, o parte dintre jucători au venit pe parcurs, mai sunt carenţe fizice şi unii fotbalişti nu s-au integrat în joc. Totuşi, faţă de anul trecut, avem soluţii şi pe banca de rezerve şi există concurenţă pe posturi. Nu sunt senatori de drept, care îşi spun că oricum ar juca pentru că nu are cine să-i înlocuiască. Sigur, apare şi oboseala, pentru că programul a fost foarte încărcat, şi trebuie să facem schimbări. Rămâne un nucleu de şapte-opt jucători pe care ne bazăm meci de meci”, a declarat tehnicianul constănţean.

Obiectivul pentru prima parte a sezonului este calificarea în play-off, dar Răuţă este convins că FC Farul nu va avea o misiune uşoară: „Clasamentul este un pic mincinos, pentru că sunt echipe care nu au jucat decât un meci sau două. Seria 1 este echilibrată şi s-au înregistrat multe rezultate de egalitate. De altfel, în afară de CSMS Iaşi, care este foarte bine organizată, are un buget considerabil şi un lot numeros, celelalte echipe se vor lupta de la egal la egal”.