FC Farul a pierdut amicalul de la Călărași

Cu o săptămână înaintea reluării campionatului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanța a susținut, sâmbătă, o ultimă partidă de verificare, întâlnind, în deplasare, liderul Seriei a 2-a din Liga a III-a, Dunărea Călărași, echipă pregătită de fostul tehnician al grupării de pe litoral, Ion Răuță. După o evoluție slabă, constănțenii au înregistrat primul eșec din meciurile amicale, cedând cu 1-2 (Ochia 52 / V. Alexandru 1, G. Butoi 7). În precedentele jocuri disputate în acest an, FC Farul obținuse două victorii, ambele cu același scor, 2-1, cu Axiopolis Cernavodă și Delta Tulcea, și un egal, 0-0, cu Înainte Modelu.

„Am început foarte rău, cu probleme de organizare și atitudine, primind rapid două goluri. Am echilibrat jocul și până la pauză am ratat trei mari ocazii, dar am marcat abia în debutul reprizei a doua, dintr-o lovitură liberă. Până la final, au fost ocazii la ambele porți, dar nu s-a mai înscris. Am întâlnit o echipă bună, care are drept obiectiv promovarea în liga secundă și beneficiază de condiții de pregătire mai bune decât ale noastre. În plus, adversarii și-au format echipa din timp și sunt omogeni, iar noi nici de această dată nu am putut folosi toți jucătorii. Trebuie să fim încrezători în privința campionatului, dar situația depinde și de alți factori. Simt că lucrurile nu merg spre bine și trebuie să se înțeleagă că, dacă vrem ca din vară să începem lupta pentru promovare, este nevoie să se miște lucrurile încă de acum. Să fie rezolvate problemele financiare și condițiile de pregătire, pentru că noi nici măcar nu avem echipament”, a avertizat antrenorul Marian Dinu.

Pentru FC Farul au evoluat: Olaru (46 V. Neagu) - Băjan, D. Ciobanu, Tudorache (46 Buzea), Szalkai (55 Giurgiu) - R. Neagoe (46 Vieru), Cîrstoiu, Ochia, Al. Grigoraș (46 Pîslaru) - Jianu (65 Plămadă), Enciu (65 Muscă). Au absentat Pătrașcu, Cl. Popa, ambii cu probleme medicale, și Cioinac, rămas în urmă cu pregătirea, în timp ce Bolat a părăsit echipa, întrucât nu s-a înțeles cu oficialii Farului în privința contractului.

Sâmbătă, FC Farul, care se află pe locul 10 în clasamentul Seriei 1, cu 12 puncte, după disputarea primelor 16 etape din sezonul regulat al ligii secunde, va întâlni, în deplasare, pe ACS Berceni, în etapa a 17-a. Constănțenii și-au propus drept obiectiv pentru acest sezon calificarea în play-off și păstrează șanse reale, mai ales că Unirea Slobozia și Săgeata Năvodari nu vor mai lua startul în a doua parte a campionatului, din cauza problemelor financiare.