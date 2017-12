FC Farul a rămas cu un singur portar

Cu doar câteva zile înaintea debutului viitorului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanța se confruntă cu mari probleme între buturi, singura variantă fiind, în acest moment, Vlad Neagu. Adus în vară la gruparea de pe litoral, celălalt portar din lot, Laurențiu Marin, a fost internat săptămâna trecută la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, fiind suspect de hepatită. Din păcate, doctorii au confirmat, ieri, diagnosticul inițial, astfel că goalkeeperul constănțean va rata turul campionatului. „Va rămâne internat două săptămâni, apoi va avea o pauză totală de o lună și jumătate. În aceste condiții, nu mai are șanse să joace în acest an și trebuie să căutăm o soluție de avarie pentru a acoperi acest gol”, a explicat președintele Farului, Auraș Brașoveanu. În schimb, constănțenii și-au întărit ofensiva, după ce l-au transferat, ieri, pe Dănuț Ivănică, un atacant în vârstă de 25 de ani, care a mai evoluat la FC Olt. În această vară, Ivănică a fost aproape de a semna cu UTA, însă problemele financiare ale arădenilor au împiedicat tranzacția. Noul venit ar putea evolua chiar în meciul de debut al formației pregătite de Marian Pană, care va întâlni sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, pe Rapid CFR Suceava, în runda inaugurală a ligii secunde. „Vom avea un meci greu, pentru că vom întâlni o echipă cu același obiectiv, prezența în play-off, care a transferat în această vară mulți jucători experimentați. Suntem obligați să începem cu dreptul, astfel că nu avem altă variantă decât victoria. Sper să spargem gheața și, dacă nu am marcat prea mult în amicale, să o facem în jocurile oficiale”, a spus Brașoveanu.