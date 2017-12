FC Farul are nevoie de victorie pentru play-off

16:10:00 / 27 Februarie 2015

Farul

Deplasare suporteri FC FARUL. In vederea meciului pe care FC Farul il disputa in prima etapa a mini returului, cu ACS Berceni, in deplasare, suporterii Farului sunt asteptati in numar cat mai mare langa echipa. Intalnirea suporterilor este sambata 28 februarie ora 06.45 in parcarea de la City Park Mall. Daca sunt suporteri care doresc sa mearga sunt rugati sa vina la locul de intalnire si incercam sa gasim o solutie. Deplasarea costa in jur de 60.00 ron. Cei de la Berceni ne-au anuntat ca intrarea la meci se face pe baza de bilet. Pretul biletului este 10.00 ron. IN CONSTANTA DOAR FARUL CONTEAZA!