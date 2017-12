FC Farul mizează totul pe ofensivă

Aflaţi în lupta pentru evitarea retrogradării, elevii lui Ion Marin sînt decişi să ia cele trei puncte duminică (ora 20.30, Stadion “Farul”), în confruntarea cu Universitatea Craiova, din etapa a 20-a a Ligii I. În aceste condiţii, tehnicianul constănţean va miza totul pe cartea atacului, mai ales că beneficiază de revenirea lui Willian Gerlem. Brazilianul, accidentat în urmă cu o lună, în stagiul de pregătire din Turcia, este complet refăcut şi va debuta duminică în acest retur. “Nu mai am probleme medicale, dar nu ştiu dacă voi putea rezista tot meciul în teren. Atît timp cît voi juca însă, voi da totul pentru echipă”, a explicat Gerlem, care i-a avertiza pe olteni că nu vor avea viaţă uşoară la Constanţa: “Craiova are echipă bună, dar avem mare nevoie de puncte şi ar trebui să se teamă de noi. Dacă voi avea oportunitatea să marchez, nu voi ierta, dar important este să luăm trei puncte, nu cine înscrie. Am văzut declaraţiile optimiste ale adversarilor, dar chiar nu mă interesează”, a spus Gerlem. Revenirea sud-americanului îi va da posibilitatea lui “Săpăligă” de a-l retrimite în atac pe Chico, portughezul urmînd să facă pereche în ofensivă cu Denis Alibec. “Criovenii vin după două meciuri consecutive fără victorie şi fără gol marcat şi îşi vor dori cu ardoare cele trei puncte. Vom avea un meci greu, dar trebuie să ne vedem de treaba noastră, să ne facem jocul şi sigur vom cîştiga. Sper să marchez duminică, mai ales că îmi convine mai mult acest sistem, cu doi atacanţi, pentru că reuşim să avem mai multe ocazii”, a spus lusitanul, care a dezvăluit şi un episod mai puţin fericit petrecut după meciul din Giuleşti. Rămas inconştient pe gazon după o ciocnire cu George Curcă, Chico a continuat jocul pînă la final, însă la vestiare a leşinat din nou. Din fericire, şi-a revenit rapid, iar investigaţiile ulterioare au arătat că nu este vorba de alte complicaţii.

Astăzi sînt programate primele două meciuri din etapa a 20-a: Unirea Urziceni - Pandurii Tg. Jiu (ora 19.00, GSP TV) şi CFR Cluj - Rapid (ora 20.45, Antena 1).

Oltenii atacă!

Fost fotbalist la Universitatea Craiova, dar şi la Farul, Vasile Mănăilă a prezis o victorie la scor a craiovenilor în partida de duminică seară. “Cred că în disputa de duminică Craiova are prima şansă. Este o echipă mai matură şi îmi doresc ca formaţia mea de suflet să cîştige. Chiar dacă nu a reuşit să înscrie pînă acum, Craiova va da duminică trei goluri la Constanţa”, a spus Mănăilă, care a făcut şi o scurtă radiografie a formaţiei de pe litoral: “Au făcut cîteva schimbări bune cei de la Farul. Patru, cinci jucători au fost elevii mei pe vremea cînd antrenam echipa a doua a Farului. Este vorba de mijlocaşul central Larie, plus Matei, Alibec şi Pantelie, toţi jucători buni. După cum îi cunosc, pe teren propriu practică un joc agresiv”.

Clasament

1. Dinamo 19 12 3 4 29-14 39 (+9)

2. Unirea Urziceni 19 11 3 5 28-14 36 (+9)

3. FC Timişoara* 19 12 5 2 35-21 35 (+14)

4. CFR Cluj 19 10 5 4 26-13 35 (+5)

5. Rapid 19 10 4 5 26-18 34 (+4)

6. Steaua 19 7 9 3 25-15 30 (+3)

7. U. Craiova 19 7 8 4 23-17 29 (-1)

8. Oţelul Galaţi 19 8 5 6 26-21 29 (-1)

9. FC Vaslui 19 8 5 6 22-17 29 (-1)

10. FC Argeş 19 8 4 7 25-23 28 (+1)

11. FC Braşov 19 6 9 4 15-13 27 (-0)

12. Gloria Bistriţa 19 6 4 9 18-20 22 (-8)

13. FC FARUL 19 6 4 9 16-25 22 (-8)

14. Pandurii Tg. Jiu 19 5 6 8 17-26 21 (-6)

15. Poli Iaşi 19 5 4 10 14-27 19 (-11)

16. Gaz Metan 19 4 4 11 20-35 16 (-11)

17. CS Otopeni 19 2 3 14 14-33 9 (-18)

18. Gloria Buzău 19 0 3 16 6-33 3 (-24)

* - echipă penalizată cu 6 puncte