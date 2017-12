FC Farul pierde cei mai buni jucători

După ce negocierile dintre Dumitru Manole, în calitate de preşedinte al Consiliului Director, şi actualul patron al clubului, Gheorghe Bosînceanu, au eşuat din cauza pretenţiilor exagerate ale lui Bosînceanu, FC Farul se destramă. Gruparea de pe litoral va pierde în această vară cei mai buni jucători, care vor fi transferaţi la echipe din prima ligă. Astfel, deţinătoarea drepturilor federative ale întregului lot, SC Maritima SA, societate controlată de Bosînceanu, a anunţat în timpul discuţiilor pentru preluarea clubului de către alţi investitori, că Willian Gerlem, Denis Alibec, Alexandru Măţel, Carlos Fernandez Chico, Florin Pătraşcu şi Claudiu Voiculeţ, nu sînt disponibili pentru FC Farul, cei şase urmînd să părăsească echipa în această vară. De altfel, Gerlem a ajuns deja la un acord cu FC Vaslui, brazilianul sosind ieri în ţară pentru a semna cu formaţia moldavă. “Le mulţumesc suporterilor pentru că am petrecut doi ani şi jumătate frumoşi la Constanţa. Îmi pare rău că Farul a retrogradat şi a trebuit să mă transfer la altă echipă. Înainte de plecarea în Brazilia am vorbit şi cu Gigi Becali, însă domnul Porumboiu m-a sunat şi mi-a plăcut cum a vorbit. Dacă FC Vaslui a făcut o ofertă concretă ce era să fac, să aştept Steaua. Sper să ajungem în grupele Europa League”, a spus brazilianul, care astăzi va efectua vizita medicală la o clinică din Iaşi. “Dacă totul este în regulă, săptămîna aceasta voi semna contractul”, a adăugat Gerlem. Dacă Alexandru Măţel este aproape tot de... FC Vaslui, Denis Alibec este curtat de Steaua şi Inter Milano. Pătraşcu şi Voiculeţ sînt doriţi de echipe din prima ligă, iar Chico s-ar putea întoarce în Portugalia.

Pe lîngă cei şase, George Curcă şi Cosmin Băcilă au anunţat că nu mai rămîn la FC Farul. “Nu mai pot sta în incertitudine. Am dicutat cu cei din conducerea clubului şi mi-au spus că-mi pot căuta altă echipă. Am mai multe oferte din ţară şi din străinătate. Din Liga I sînt în negocieri avansate cu o grupare de cupe europene, iar de peste hotare am discutat două echipe din Franţa, una din Rusia şi una din Turcia”, a spus Curcă, fostul căpitan al constănţenilor. “Nu mai vreau să rămîn la Constanţa. De altfel, am înţeles că există deja negocieri avansate cu o echipă din Liga I pentru mine”, a explicat Băcilă.

Miting pentru salvare

Situaţia delicată în care a ajuns FC Farul a atras atenţia suporterilor, care vor să organizeze miercuri, 1 iulie, de la ora 18.00, un marş de protest. Punctul de întîlnire va fi la Stadionul “Farul”, în faţa clubului de pe litoral, unde se pare că vor veni mai multe foste glorii ale fotbalului constănţean. O zi mai tîrziu este programată reunirea lotului, iar vineri va avea loc o nouă şedinţă a Adunării Generale a Membrilor Fondatori. În cazul, foarte probabil, în care nu se vor vor găsi alţi investitori dispuşi să preia un club fără jucători, gruparea de pe litoral va fi condusă de SC Maritima SA, societate care va finanţa FC Farul cu suma necesară evitării desfiinţării. În aceste condiţii, este foarte puţin probabil ca obiectivul pentru sezonul viitor să fie promovarea, ci, mai degrabă, evitarea retrogradării în Liga a III-a.