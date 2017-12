FC Farul se pregătește pentru play-out

15:36:58 / 17 Martie 2015

pentru ''ianis''

Bai popandaule daca a intrat nicusor si mazare ( care oricum nu are treaba cu sportul ) crezi ca nu vor mai fi finantate echipele ? BIne defapt tu ai zis doar de Farul daca chiar nu se vor mai baga bani se vor duce de rapa si echipele hcm si vcm.. Dar totusi eu nu cred ca se va opri sponsorizarea echipelor mai ales Farul la care s-a prezentat un proiect . Iar de viitura nu am ce sa zic decat ca nu are suporteri , nu joaca in constanta si nu va fi niciodata acceptata in constanta .