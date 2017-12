Retrogradată din prima ligă după zece ani de prezenţă fără întrerupere, FC Farul riscă să aibă soarta altor formaţii de tradiţie din fotbalul românesc, Corvinul Hunedoara sau CSM Reşiţa, desfiinţate din cauza lipsei de rezultate şi a gravelor probleme financiare. Cu un lot de jucători modeşti şi neplătiţi de câteva luni, gruparea de pe litoral se află într-o permanentă degringoladă, atât la nivel administrativ, cât şi la cel sportiv. Plecaţi la drum cu visul revenirii rapide în elită, constănţenii s-au acoperit de ruşine în actualul sezon al Ligii a II-a, fiind umiliţi de reprezentantele unor sate şi comune. Ultima ispavă s-a petrecut sâmbătă, când gruparea de pe litoral a fost spulberată, în deplasare, de Săgeata Stejaru, scor 3-0, într-o partidă din etapa a 24-a. Chiar dacă îşi jucau ultima carte, elevii lui Dennis Şerban şi Gică Butoiu au dat dovadă încă o dată de lipsă de valoare şi de indolenţă, făcând figuraţie pe teren. Soarta partidei s-a decis încă din min. 5, când Păcuraru a luftat incredibil, iar S. Chiţu a trimis în plasă, de la marginea careului mic. După o bară a lui Paleacu, oaspeţii au încercat să reintre în meci, dar Doicaru a irosit două oportunităţi de a egala. Cu cinci minute înainte de pauză, S. Chiţu a mărit diferenţa cu o lovitură de cap, tot după o gafă a defensivei constănţene. Scorul final a fost stabilit încă din min. 55, de Paleacu, iar ultima jumătate de oră a însemnat doar o demonstraţie clară de neputinţă din partea oaspeţilor. La final, Matei şi compania au părăsit terenul acompaniaţi de fluierăturile propriilor suporteri şi au refuzat să dea declaraţii presei. Ieri, constănţenii au efectuat o scurtă şedinţă de refacere la stadionul “Farul”, în vederea partidei cu FC Botoşani, programată miercuri, de la ora 17.00, pe teren propriu, în etapa a 25-a. Chiar dacă Farul nu mai are şanse la promovare, constănţenii au şanse mari să vadă pe viu partide din Liga I, Săgeata Stejaru urmând să evolueze, cel mai probabil, la Constanţa în cazul unei promovări.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - Aldana, Goşa, C. Vlaicu, A. Vlad - Şicu, Paleacu, L. Turcu (74 C. Gheorghiţă), Dobrea - S. Chiţu (82 Dicu), Sg. Costea (56 Gheară); FC Farul (antrenor Gheorghe Butoiu): Sardescu - Măţel, Pătraşcu, Păcuraru, Cristocea - Andrade (51 Mansur), B. Andone (53 Chico), Larie (78 Prodan), C. Matei - Fatai, Doicaru. Marcatori: S. Chiţu 5, 40, Paleacu 55. Cartonaşe galbene: Costea / Păcuraru, Matei. Au arbitrat: Paul Unimatan (Zalău) - Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Anghel Voicu (Argeş).

Celelalte rezultate - sâmbătă: Dunărea Galaţi - Concordia Chiajna 2-2; FCM Bacău - Victoria Brăneşti 1-1; Tricolorul Breaza - Steaua II 2-1; CSM Rm. Sărat - Gloria Buzău 0-1; Delta Tulcea - Dunărea Giurgiu 0-0; FC Botoşani - Sportul Studenţesc 2-2; Cetate Suceava - FC Snagov 0-3; duminică: Dinamo II - Petrolul Ploieşti 0-3.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 24 15 7 2 47-18 52 (+16)

2. Săgeata Stejaru 24 13 5 6 32-18 44 (+8)

3. Sportul 24 12 7 5 43-20 43 (+7)

4. Petrolul Ploieşti 24 10 11 3 37-17 41 (+5)

5. FC Snagov 24 12 4 8 42-31 41 (+5)

6. Delta Tulcea 24 11 7 6 23-13 40 (+4)

7. FC FARUL 24 11 4 9 30-26 37 (+1)

8. Chiajna 24 11 4 9 35-24 37 (+1)

9. Steaua II 24 9 8 7 27-20 35 (+2)

10. FCM Bacău 24 9 6 9 35-34 33 (-3)

11. Dunărea Giurgiu 24 9 6 9 27-30 33 (0)

12. Dunărea Galaţi 24 8 5 11 20-24 29 (-7)

13. FC Botoşani 24 7 7 10 25-27 28 (-10)

14. Gloria Buzău* 24 9 7 8 26-27 26 (+1)

15. Dinamo II 24 6 3 15 23-41 21 (-18)

16. Breaza 24 5 3 16 19-48 18 (-18)

17. Cetate Suceava** 24 2 9 13 14-46 15 (-24)

18. CSM Rm. Sărat 24 2 6 16 5-47 12 (-24)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată