FC Farul, umilită de nişte necunoscuţi

Farul a trăit sîmbătă un nou coşmar, de această dată la Brăneşti, o localitate cu doar 4.000 de locuitori. Departe de un joc care să confirme pretenţiile de promovare, Farul a pierdut, scor 1-4, la capătul unui meci în care apatia apărării şi ineficienţa liniei de mijloc au condus la o umilinţă greu de imaginat înaintea partidei. Deşi jucaseră 120 de minute în plus în Cupa României, gazdele au zburdat pe teren, făcînd şah-mat apărarea mult mai experimentată a Farului. Cel mai bun om al gazdelor a fost mijlocaşul stînga Nicoară, incursiunile sale obligîndu-l pe Şumudică să-l înlocuiască pe Măţel. Din păcate, Soare, introdus în locul lui Măţel, a avut o evoluţie şi mai penibilă. Prima reuşită a jocului a venit în min. 10: Nicoară a centrat de pe partea stîngă, mingea l-a depăşit pe Vlas, iar Rotaru a înscris fără probleme, de la aproximativ opt metri. Farul a egalat la singura ocazie cu adevărat periculoasă pe care a avut-o pe parcursul acestui meci (!!!). În min. 37, o combinaţie de efect între Cosmin Matei, Ene şi Chico l-a lăsat pe ultimul cu poarta goală, iar atacantul portughez a îndeplinit o simplă formalitate din careul de 6 m. Forcingul aşteptat în partea secundă a venit, dar din păcate la poarta Farului. Acelaşi mijlocaş stînga Nicoară a sprintat pe bulevardul din partea dreaptă a apărării constănţene, a centrat perfect în mijlocul careului, iar C. Coman a reluat nemarcat, cu capul la colţul lung, de la 10m. Diferenţa a crescut doar două minute mai tîrziu în urma unei faze aproape identice: centrare Nicoară şi B. Oprea a şutat din prima, de la 12 m, învingîndu-l din nou pe Vlas. Cireaşa de pe tort a venit cu zece minute înainte de final: Nicoară a păcălit ieşirea la ofsaid a Farului, iar şutul său de la 10 m s-a oprit în vinclul porţii constănţene. Bucuria reuşitei i-a adus însă şi al doilea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu, pentru că s-a dezbrăcat de tricou după marcarea golului. “Mă aşteptam să cîştigăm dar nu la o diferenţă aşa de mare, pentru că echipa mea evoluase miercuri şi în Cupă. Avem jucători fără nume, dar ambiţioşi, care ştiu să muncească foarte mult“, a declarat tehnicianul gazdelor, Ilie Stan. De partea cealaltă, antrenorul Marius Şumudică i-a găsit vinovaţi pe jucători de rezultat: “Întrebaţi-i pe jucători de ce joacă aşa. Dacă îmi simt postul ameninţat ? Da, însă de cînd am venit la Constanţa. Ce să vă spun eu? Îmi asum toate greşelile, sînt un antrenor slab“. Preşedintele Mircea Crainiciuc a evitat şi de această dată să răspundă întrebărilor jurnaliştilor, anunţînd însă că astăzi, la Bucureşti, va avea loc o şedinţă a Consiliului Director în care va fi analizat jocul echipei constănţene.

Au evoluat - Victoria Brăneşti: A. Bordeianu - Fulea, S. Bar, Isac, Nicola - Rotaru (62 Ivan), Ispir, A. Chiriţă (85 Velicu), Nicoară - C. Coman, B. Oprea (69 Răuţă); Farul: Vlas - Măţel (25 Soare), I. Barbu (67 Buzea), Paşcovici, Mendy - B. Andone, Ben Teekloh - C. Matei, Cristocea, Chico - M. Ene (58 E. Nanu). Cartonaşe galbene: Fulea, Nicoară (2), Răuţă / Soare, Teekloh. Eliminat: Nicoară (min. 80). Au arbitrat: Teodor Crăciunescu (Rm. Vîlcea) - Bogdan Gheorghe (Bucureşti) şi Valentin Avram (Bucureşti).

Meci întrerupt cinci minute

În minutul 57 al jocului, doi suporteri ai Farului au pătruns pe teren şi l-au întrebat pe Vlas de ce echipa joacă aşa de slab. Centralul Teodor Crăciunescu a fost obligat să întrerupă partida aproximativ cinci minute pentru ca forţele de ordine să intervină, iar galeria Farului să fie evacuată din incinta stadionului. “Trebuie înţeleşi şi suporterii pentru că au şi ei răbdarea lor. Sîntem penibili, este un blocaj şi merităm să fim înjuraţi şi bătuţi. Ne-a bătut o formaţie dintr-o localitate pe care nici nu o observi dacă treci în viteză…Nu cred că demisia antrenorului ar fi necesară“, a spus Vlas.

Rezultatele etapei a 3-a din Seria I - sîmbătă: Victoria Brăneşti - FC Farul 4-1, Petrolul Ploieşti - Sportul Studenţesc 1-1, Tricolorul Breaza - Dunărea Galaţi 0-1, CSM Rm. Sărat - Delta Tulcea 0-3, Steaua II Bucureşti - FCM Bacău 1-1, Gloria Buzău - Dinamo II Bucureşti 2-1, Dunărea Giurgiu - Cetatea Suceava 2-2, FC Snagov - Săgeata Stejaru 2-0, duminică: Concordia Chiajna - FC Botoşani 1-0.

Clasament Seria I

1. Victoria Brăneşti 3 3 0 0 11-4 9 (+3)

2. Delta Tulcea 3 3 0 0 8-1 9 (+6)

3. Concordia Chiajna 3 3 0 0 6-1 9 (+3)

4. FCM Bacău 3 2 1 0 9-1 7 (+4)

5. FC Snagov 3 2 0 1 7-5 6 (0)

6. Dunărea Galaţi 3 2 0 1 2-3 6 (+3)

7. Steaua II 3 1 2 0 4-3 5 (-1)

8. Dunărea Giurgiu 3 1 1 1 3-5 4 (-2)

9. FC Botoşani 3 1 0 2 3-2 3 (0)

10. FC FARUL 3 1 0 2 5-8 3 (0)

11. Tricolorul Breaza 3 1 0 2 1-5 3 (-3)

12. Cetate Suceava 3 0 2 1 3-5 2 (-1)

13. Petrolul Ploieşti 3 0 2 1 2-5 2 (-4)

14. Sportul 3 0 1 2 2-4 1 (-2)

15. Săgeata Stejaru 3 0 1 2 2-5 1 (-2)

16. Dinamo II 3 0 0 3 2-5 0 (-3)

17. CSM Rm. Sărat 3 0 0 3 0-8 0 (-6)

18*. Gloria Buzău 3 2 0 1 4-4 -2 (0)

* Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut