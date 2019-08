FC Farul va înfrunta Rapidul, în Regie

Prima etapă a sezonului 2019-2020 din Liga a 2-a la fotbal programează sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), la Bucureşti, pe stadionul din Regie, o confruntarea de tradiţie, între Rapid Bucureşti şi FC Farul Constanţa. După ce Comitetul de Urgenţă al Federației Române de Fotbal a aprobat ca Asociația Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța să participe în competițiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF, în sezonul 2019-2020, sub denumirea mărcii F.C. Farul Constanța 1920, putem spune că FC Farul revine în eşalonul secund, iar suporterii constănţeni visează acum la un salt în prima ligă a fotbalului românesc.

„Noi suntem Farul! FC FARUL! FRF a aprobat revenirea la numele pe care îl iubim atât de mult! Ne-am întors acasă!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook FC Farul Constanţa.

Iar noua formaţie a Farului, condusă de antrenorul principal Ianis Zicu, va avea un debut de foc, duelul cu Rapid fiind unul special pentru actualul tehnician al echipei de la ţărmul mării. „Suntem pregătiți. Vreau să câștig fiecare partidă. Un debut împotriva unei echipe de tradiție din fotbalul românesc. Suntem optimiști și cred că putem obține victoria cu Rapid, chiar dacă adversarii sunt favoriți. Sunt singurul care poate avea emoții, dar emoțiile sunt pozitive. Le-am și spus jucătorilor să fie interesați doar de meci. Am ales să jucăm prima partidă în deplasare pentru a reuși să facem terenul de joc mai bun. Trebuie să avem un gazon bun, pe teren propriu, pentru ca echipa să se poată exprima cât mai bine. Nu este timpul pierdut pentru tinerii jucători să ajungă la cluburi importante și chiar să ajungă în prima ligă, poate chiar cu Farul”, a declarat Ianis Zicu.

Nou venit la formația constănțeană, fundașul central Viorel Lică este convins că dorinţa jucătorilor este una singură, obţinerea unor rezultate foarte bune în sezonul care va începe la sfârşitul acestei săptămâni. „Am fost dorit și am venit cu sufletul. Sunt convins că vom face treabă bună. Consider că fiecare meci va fi greu. Am întâlnit băieți dornici de fotbal și cred că o să arătăm bine. Îmi doresc din tot sufletul să avem un parcurs bun”, a spus Viorel Lică.

Programul complet al primei etape din Liga a 2-a este următorul -

Vineri, 2 august

ora 18.00: CSM Reșița - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Sâmbătă, 3 august

ora 11.00: Concordia Chiajna - Daco-Getica București

Turris-Oltul Turnu Măgurele - Pandurii Tg. Jiu

ASU Politehnica Timişoara - CS Mioveni

Viitorul Pandurii Tg. Jiu (fost ACS Energeticianul - a înlocuit echipa Luceafărul Oradea) - Sportul Snagov

SCM Gloria Buzău - Csikszereda Miercurea Ciuc

ora 13.00: UTA Arad - Dunărea Călărași (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

ora 18.00: FC Rapid București - FC Farul Constanța (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Duminică, 4 august

ora 13.30: Metaloglobus București - Petrolul Ploiești (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Marți, 6 august

ora 19.30: FC Argeș Pitești - Ripensia Timișoara (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)