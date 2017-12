FC Viitorul a pierdut derby-ul cu Astra

FC Viitorul a ratat șansa de a urca pe primul loc în clasamentul Ligii 1, după ce a pierdut la limită, scor 1-2 (Fl. Tănase 30 / D. Niculae 60,De Amorim 86), derby-ul cu Astra Giurgiu, disputat vineri seară, pe arena centrală a bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 17-a a Ligii 1. Presiunea luptei pentru fotoliul de lider a făcut ca începutul de meci să fie unul cu mai puțin fotbal, cele două echipe tatonându-se la mijlocul terenului. Drept urmare, prima ocazie mai importantă a venit abia în min. 22, când șutul trimis de D. Niculae a fost deviat pe lângă poartă. Mai pragmatici, constănțenii au înscris chiar la prima acțiune mai periculoasă, în min. 30, Fl. Tănase reluând din 6 metri, după o centrare perfectă venită de la Benzar. Până la pauză, Astra a replicat prin același D. Niculae, dar mingea trimisă de fostul atacant al Rapidului de la 18 metri a fost prinsă în doi timpi de Rîmniceanu.

La reluare, Boli a rămas la cabine din cauza unei accidentări, iar absența sa avea să cântărească decisiv în deznodământul partidei. Chiar și așa, FC Viitorul a avut primele ocazii din repriză secundă, însă S. Lung Jr. nu s-a lăsat păcălit la șuturile trimise de Benzar, din lovitură liberă, și Cr. Ganea. În schimb, giurgiuvenii au răspuns pe contraatac și D. Niculae, plecat de la limita ofsaidului, a restabilit egalitate. După gol, elevii lui Marius Șumudică au preluat controlul jocului, în timp ce gazdele au făcut un pas în spate. Presiunea pusă de oaspeți și-a spus cuvântul cu trei minute înainte de final, când Ioniță II a centrat la colțul lung, iar De Amorim a înscris cu o lovitură de cap. În minutele de prelungire, Nicoliță a fost aproape de a restabili egalitatea, însă șutul său a fost blocat de J. Morais.

HAGI, MULȚUMIT DOAR DE PRIMA REPRIZĂ

La final, Hagi și-a lăudat jucătorii pentru evoluția din prima repriză și a explicat că diferența a fost făcută de experiența superioară a adversarilor. „Am făcut o primă repriză perfectă, dar experiența adversarilor ne-a făcut să greșim de două ori după pauză. Poate a contat și faptul că Boli a ieșit accidentat. Echipa crește și sunt astfel de teste din care trebuie să învățăm. Mulțumim suporterilor că au venit în număr mare, ne-au încurajat și ne pare rău dacă au plecat dezamăgiți”, a spus la final managerul tehnic al FC Viitorul. „Sunt fericit de felul în care a reacționat echipa și am meritat victoria. Mi-a fost frică pentru că am întâlnit o echipă care produce fotbal, iar în cazul unui eșec am fi pierdut primul loc. În momentul de față, suntem cea mai bună echipă din campionat, iar eu sunt cel mai bun antrenor”, a declarat antrenorul Astrei, Marius Șumudică.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Boli (46 Hodorogea), Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic- A. Chiţu (66 Fl. Cernat), Fl. Tănase, I. Hagi (71 Nicoliţă); Astra (antrenor Marius Șumudică): S. Lung Jr. - Queiros (56 Ioniţă II), V. Găman, Geraldo, J. Morais - Boubacar, Lovin (14 De Amorim) - Enache, Budescu (90 D. Florea), Teixeira - D. Niculae. Cartonaşe galbene: Vl. Achim, Aganovic, Fl. Tănase / Teixeira, Geraldo, Enache, J. Morais, De Amorim. Au arbitrat: Alexandru Tudor (București) - Miklos Istvan Nagy (Cluj) și Vasile Marinescu (București).

