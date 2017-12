FC Viitorul a plecat în Turcia

După o săptămână de pregătire la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, formaţia FC Viitorul Constanţa a plecat ieri în Turcia, unde va efectua un stagiu de pregătire pe o perioadă de 16 zile. Constănţenii au părăsit ţara cu o cursă charter de pe Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”, cu direcţia Istanbul, iar în cursul serii au ajuns în staţiunea montană Bolu (260 km est de Istanbul). Staff-ul tehnic, format din antrenorii Cătălin Anghel (principal), Norbert Niţă şi Bogdan Vintilă (secunzi), Mihai Nădăban (antrenor cu portarii) şi Ciprian Prună (preparator fizic), a deplasat în Turcia următorii jucători: Buzbuchi, Vâtcă şi Căbuz - portari; Larie, Bejan, Toşca şi S. Rădoi - fundaşi; Benzar, Al. Lazăr, Cl. Herea, Muscă, N. Dică şi Mihăescu - mijlocaşi; Cârstocea, Vl. Rusu, Gavra, Marinkovic, Năstăsie, Băluţă şi I. Şerban - atacanţi. Faţă de lotul prezent la reunire, gruparea de pe litoral a mai adus doi jucători, fundaşul Sorin Rădoi şi mijlocaşul Mădălin Mihăescu, ambii de la Chindia Târgovişte. Alţi unsprezece jucători, însoţiţi de secundul Norbert Niţă, se vor alătura lotului, duminică, în Turcia: Bălaşa, Ţîru, Puţanu, Mitache, Nikolov, Tănase, Mitriţă, Vînă, Târnovan, Hodorogea şi R. Marin (toţi aceştia au primit o săptămână în plus de vacanţă după ce au disputat, pe 14 şi 19 iunie, finalele CN la juniori A şi B). Tot în Turcia vor sosi şi doi jucători brazilieni, fundaşul dreapta Thiago Luiz Moreira de Araujo şi mijlocaşul central Marcelina Emerson. În plus, pe 5 iulie va face joncţiunea cu lotul şi portarul George Şerban, care până atunci îşi va susţine probele la bacalaureat.

OBIECTIV ÎNDRĂZNEŢ. După ce au reuşit să se menţină în prima ligă, constănţenii vor aborda următorul sezon cu gândul la o clasare în locurile 5-10. „Ce a fost a fost, trebuie să uităm. Am avut un an greu, din care sper că am învăţat foarte mult şi a reprezentat o experienţă utilă, dar urmează unul şi mai greu. Ne-am îndeplinit obiectivul, iar de acum încolo nu avem voie să mai pronunţăm cuvinte precum „evitarea retrogradării“. Ştiu că toate echipele se vor întări şi campionatul va fi mult mai puternic. Mergem să ne pregătim bine în Turcia şi, împreună cu jucătorii care au venit la echipă, vrem să facem un sezon bun. După Iancu, au plecat Chiţu şi Alibec, doi jucători de calitate, dar sper ca cei care au venit să se integreze rapid şi să-i facă uitaţi pe aceştia. Mai avem oferte şi pentru alţi fotbalişti, dar vom anunţa când se va ajunge la un acord oficial. În plus, în cantonamentul din Turcia vor sosi doi jucători brazilieni, care zic eu că vin pentru a rămâne la Viitorul, nu în probe. În plus, avem mai mulţi jucători tineri şi valoroşi, care sper să explodeze în campionatul viitor. Sunt convins că în fiecare sezon putem da jucători care să evolueze la nivel înalt la echipe din ţară sau străinătate”, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. „În primul an în Liga 1 ne-am acomodat, dar acum ne-am propus să terminăm mai sus în clasament. Obiectivul ar fi clasarea în locurile 5-10 şi de aceea mergem în Turcia să ne pregătim cât mai bine”, a spus mijlocaşul Romario Benzar, care a fost ofertat de formaţia franceză din prima ligă Sochaux. „Mi-aş dori să merg în Franţa, ar fi un pas important pentru mine, dar şi la Viitorul este bine”, a adăugat jucătorul constănţean.

AMICAL DE UEFA EUROPA LEAGUE. În cele două săptămâni petrecute la Bolu, constănţenii vor susţine şase meciuri amicale, după următorul program - 1 iulie: FC Viitorul - Mordovia Saransk (Rusia, locul 15 în prima ligă în sezonul precedent); 4 iulie: FC Viitorul - Al Shoalah (Arabia Saudită, locul 9 în prima ligă); 7 iulie: FC Viitorul - Boluspor (Turcia, liga a II-a); 8 iulie: FC Viitorul - amical încă neperfectat; 10 iulie: FC Viitorul - Genclerbirligi (Turcia, locul 11 în prima ligă); 11 iulie: FC Viitorul - Sakaryaspor II. Elevii lui Cătălin Anghel vor merge apoi două zile la Istanbul, unde vor disputa o ultimă partidă de verificare, pe 13 iulie, de la ora 20.00, când vor întâlni pe Kasimpaşa (Turcia, locul 6 în prima ligă), echipă participantă în UEFA Europa League. Revenirea în ţară este programată pe 14 iulie.

Vineri, Paul Peniu, preşedintele Viitorului, a anunţat că echipa constănţeană va disputa la Chiajna meciurile de pe teren propriu din sezonul 2013-2014 al Ligii 1.