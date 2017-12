FC Viitorul a remizat în Ştefan cel Mare

Vineri seară, la Bucureşti, în prima partidă din etapa a 10-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul a terminat la egalitate, scor 3-3 (Gnohere 7, 49-pen., D. Rotariu 55 / R. Marin 10, Fl. Tănase 34-pen., Măţan 84-pen.), în duelul cu Dinamo București. A fost a cincea partidă consecutivă fără înfrângere susţinută de echipa constănţeană în Ştefan cel Mare, în precedentele patru meciuri Viitorul obţinând victoria.

Au evoluat următoarele formaţii - Dinamo (antrenor Mircea Rednic): Muţiu - Hanca, A. Marc (46 Mevlja), Nedelcearu, Vl. Olteanu - P. Anton (63 Ekeng), I. Şerban (46 Palic) - D. Rotariu, Bicfalvi, V. Lazăr - Gnohere; FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi - I. Flip, Hodorogea, Boli, Perju (63 Măţan) - R. Marin (79 Cârstocea), De Lucas, Cr. Ganea - A. Chiţu, Fl. Tănase, I. Hagi (74 T. Băluţă). Cartonaşe galbene: I. Şerban, A. Marc, Vl. Olteanu / De Lucas. Partida a fost arbitrată la centru de Florin Marcu (Oradea).

Programul partidelor din etapa a 10-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal - sâmbătă, ora 21.00: Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu; duminică, ora 21.00: ASA Tg. Mureș - FC Steaua București.

Clasament play-off: 1. ASTRA (campioana României) 48p (golaveraj: 20-7), 2. FCSB 40p (14-7), 3. Pandurii 36p (10-7), 4. Dinamo 36p (12-15), 5. FC VIITORUL 29p (14-21), 6. ASA 22p (7-20). Astra şi FCSB vor evolua în preliminariile UEFA Champions League, iar Pandurii şi FC Viitorul vor juca în preliminariile UEFA Europa League.

DINAMOVISTUL EKENG S-A PRĂBUŞIT PE TEREN

Din păcate, finalul meciului a consemnat un incident nedorit în minutul 70, la scorul de 3-2 pentru Dinamo. Mijlocaşul dinamovist Patrick Ekeng s-a prăbuşit pe teren la mijlocul terenului, fără să fie atins de nimeni. Imediat, jucătorii Viitorului au trimis mingea în aut, realizând că este vorba de o problemă gravă. Ambulanţa a pătruns pe teren cu întârziere, iar jucătorul a fost transportat la Spitalul de Urgenţă în stare critică, suferind un stop cardio-respirator.

PETROLUL PRODUCE SURPRIZA

În primul meci din etapa a 10-a a play-out-ului, disputat tot vineri seară, am consemnat o surpriză, ultima clasată, Petrolul Ploieşti, învingând-o pe CFR Cluj, scor 1-0 (Zoubir 24).

Programul partidelor din etapa a 10-a a play-out-ului - sâmbătă, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Botoșani; duminică, ora 14.00: FC Voluntari - CSMS Iași; luni, ora 20.30: ACS Poli Timișoara - CS Universitatea Craiova.

Clasament play-out: 1. Craiova 32p (golaveraj: 11-7), 2. Iaşi 32p (7-5), 3. CFR 30p (18-6), 4. Botoşani 27p (17-15), 5. Concordia 24p (11-8), 6. Voluntari 22p (9-15), 7. ACS Poli 19p (7-19), 8. Petrolul 15p (6-11). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.