FC Viitorul se gândeşte deja la partea a doua a sezonului

Chiar dacă FC Viitorul Constanţa a intrat, vineri, în vacanţă, după primul tur de campionat în Liga 1 la fotbal, conducerea tehnică şi oficialii grupării constănţene se află încă în plin “sezon”. Astfel, se caută soluţii pentru a acoperi posturile deficitare din prima parte a campionatului, iar în funcţie de ofertele şi posibilele transferuri ale altor jucători - Gabriel Iancu va pleca în proporţie de nouăzeci la sută la Steaua încă din această iarnă - se doreşte o întărire a lotului pe fiecare post lăsat liber. Prima şansă de a ajunge în lotul pregătit de Cătălin Anghel o au, aşa cum era şi normal, juniorii Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, precum şi cei reveniţi după împrumuturi la alte formaţii.

„Sunt mulţumit de prima experienţă în liga întâi, dar am fi putut mult mai mult. Sper ca în retur să punem la punct problemele de la începutul meciului, de la finalul jocurilor şi de gestionare a rezultatelor. Lista de dorinţe este gata, dar trebuie să ne uităm şi la jucătorii noştri. Ne mai dorim jucători pe posturile deficitare, dar mai avem destui şi în cadrul Academiei. În plus, putem alege şi dintre cei care vin după împrumuturi. Vom analiza şi vom trage o linie”, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. Acesta a precizat că a întocmit un program pe care fiecare component al echipei are datoria să-l respecte până la reunirea lotului. „Jucătorii vor avea un program de vacanţă, vor continua să se antreneze. După reunirea de pe 14 ianuarie, vor fi câteva zile de reacomodare la efort, iar pe 21 ianuarie se va pleca în primul cantonament din Antalya”, a mai precizat antrenorul Viitorului.