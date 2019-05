FC Viitorul vrea să câştige al doilea trofeu din istoria clubului, la seniori

Sâmbătă, 25 mai, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus), la Ploieşti, pe stadionul „Ilie Oană”, se va disputa finala Cupei României, între formaţiile FC Viitorul Constanţa şi Astra Giurgiu. Un meci în care jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi sunt cotaţi cu prima şansă, ţinând cont de rezultatele din play-off cu Astra, iar moralul în tabăra constănţeană este unul excelent, mai ales după îndeplinirea obiectivului în campionat, clasarea pe podium şi prezenţa în UEFA Europa League.

„Suntem fericiţi că ne-am îndeplinit un obiectiv, acela de a termina în primele trei echipe în campionat. Suntem fericiţi că ne-am calificat, din nou, în preliminariile Europa League. An de an am adus echipe importante din Europa, ne-am luptat de la egal la egal. Cupa este un obiectiv în acest an, ne-am calificat în finală şi ar fi păcat să nu o câştigăm, pentru că suntem într-o formă foarte bună. Va conta ca lumea să vină într-un număr cât mai mare şi să ne susţină. Suporterii te împing de la spate, jucăm şi pentru ei. Ne dorim să câştigăm al doilea trofeu din istoria clubului”, a declarat căpitanul formaţiei constănţene, Ianis Hagi.

Biletele pentru partida Viitorul - Astra, pot fi achiziționate online, iar de la casieriile stadionului „Ilie Oană”, după următorul program: vineri, 24 mai, între orele 12.00-19.00 şi sâmbătă, 25 mai, între orele 12.00-16.00. De asemenea, acestea pot fi comandate și de pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețurile biletelor sunt de 15 lei - la peluze și de 30 lei - la tribune. La sectorul VIP, prețul unui bilet este de 200 lei.

Tot sâmbătă, de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus), în deschiderea finalei seniorilor, va avea loc şi finala Cupei României Under 19, între FC Viitorul U19, echipă pregătită de Cristian Cămui, Vasile Mănăilă (antrenori) și Lucian Burchel (director tehnic), şi CFR Cluj U19.

Iar duminică, de la ora 12.30 (în direct la Digi Sport 2), la Buftea, FC Viitorul U17 (antrenori Constantin Fălină şi Ionuț Mihu) va disputa finala Cupei României Under 17 în compania formaţiei LPS Banatul Timișoara U17.