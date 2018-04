FCSB poate profita de remiza de la Craiova

Sâmbătă seară, la Craiova, în primul meci din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal, CS Universitatea şi CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0.

Celelalte meciuri din play-off se vor disputa duminică, 1 aprilie - ora 18.00: Astra Giurgiu - FC VIITORUL, ora 20.45: FCSB - CSM Poli Iaşi. Partidele vor fi transmise în direct de Look TV, Look Plus, Digi Sport şi Telekom Sport.

Dacă se va impune în confruntarea de duminică seară, cu CSM Poli Iaşi, FCSB poate trece pe prima poziţie a clasamentului, la golaveraj. Iar Viitorul lui Gică Hagi se poate apropia la cinci puncte de locul al treilea dacă va obţine victoria la Giurgiu.

Clasament play-off: 1. CFR Cluj 35p (golaveraj: 3-2), 2. FCSB 32p (3-2), 3. CS U. Craiova 31p (1-0), 4. FC VIITORUL 23p (1-2), 5. Astra Giurgiu 22p (0-1), 6. CSM Poli Iaşi 20p (1-2). Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

Tot sâmbătă, în etapa a 3-a din play-out, Gaz Metan Mediaş a câştigat în deplasare, scor 2-1 (Ely Fernandes 71, Rondon 80 / Fl. Cernat 88-pen.), întâlnirea cu FC Voluntari.

Celelalte rezultatele din etapa a 3-a din play-out - vineri: Concordia Chiajna - FC Botoșani 0-0, Dinamo Bucureşti - Juventus Bucureşti 1-2 (D. Popa 61 / C. Petre 10, Wallace 70).

Luni, 2 aprilie, de la ora 20.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), va avea loc ultimul joc al etapei: ACS Poli Timişoara - Sepsi Sf. Gheorghe.

Clasament play-out: 7. Dinamo 23p (4-2), 8. Botoșani 22p (0-0), 9. Voluntari 18p (4-4), 10. Chiajna 16p (2-3), 11. Mediaș 14p (4-5), 12. Timișoara 14p (0-2), 13. Juventus 13p (3-1), 14. Sepsi 12p (3-3).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.

