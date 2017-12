Femeia căreia i-a fost extirpată tumora gigant poate să meargă din nou

În urmă cu o săptămînă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a fost efectuată o intervenţie chirurgicală catalogată ca premieră naţională, un medic român extirpînd o tumoră gigant de 40 de kg. În 2006, la Bucureşti, a fost extirpată o tumoră de 90 de kg, dar intervenţia a fost efectuată de un specialist american. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculare, dr. Mircea Pătruţ a fost singurul specialist care a fost de acord să o opereze pe Lucreţia Bălţăţeanu care avea o tumoră de 40 de kg, situată pe coapsa stîngă. “Nu îmi vine să cred că trăiesc. Toţi medicii susţineau că am cancer, că trebuie să îmi amputeze piciorul. Doctorul Pătruţ a fost singurul care a avut curajul să mă opereze şi după trei ore de intervenţie a reuşit să extirpeze tumora. Nici vorbă de cancer. Nu îmi vine să cred că timp de doi ani am fost plimbată din spital în spital, pe la toţi specialiştii care nu au putut să îmi pună un diagnostic. Am auzit că se spune că cel mai bun tratament pentru bolnavii din Constanţa ar fi trenul spre Bucureşti, însă această idee este falsă. Cazul meu vorbeşte de la sine”, a spus Lucreţia Bălţăţeanu. La cîteva zile de la operaţie, pacienta s-a ridicat din pat şi a început să meargă singură. “Aş putea spune că am învăţat să merg din nou. De aproape un an nu mai puteam să merg. Mă simt foarte bine şi, în sfîrşit, sînt independentă. Viaţa mea a devenit normală. Nimeni nu mi-a dat vreo şansă”, a spus Lucreţia Bălţăţeanu. Medicii spun că pacienta va fi externată la sfîrşitul acestei luni.