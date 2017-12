Festivalul „Dansez pentru mare” şi-a desemnat micile vedete

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului de dans pentru copii „Dansez pentru mare”, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, s-a desfăşurat, ieri dimineaţă, pe scena Palatului Copiilor. La această ediţie au fost înscrise în concurs 38 de grădiniţe din întreg judeţul, care au participat cu dansuri de grup la mai multe secţiuni.

SPECTACOL COMPLEX ŞI PARTICIPARE IMPRESIONANTĂ Spectacolul de la această ediţie a festivalului a fost unul haios şi captivant, copiii luându-şi în serios rolul de mici vedete. Organizatorii au fost mulţumiţi de desfăşurare şi mai ales de evoluţia micuţilor, chiar dacă nu le-a fost uşor. „Este deja un eveniment pe care îl aşteptăm cu mare nerăbdare în fiecare an, atât noi, organizatorii, cât mai ales copiii. De la an la an, ne confruntăm cu o creştere a numărului de unităţi preşcolare care se înscriu în concurs. Avem emoţii, iar dansurile sunt extrem de interesante şi de complexe. Avem artişti în devenire, educatoare devotate şi părinţi interesaţi. La jurizare s-a ţinut cont de o serie de elemente precum originalitatea, coregrafia, sincronizarea, costumele, adaptabilitatea la nivelul vârstei. Ne bucurăm pentru numărul mare de participanţi şi pentru eforturile făcute de grădiniţele din judeţ”, a declarat inspectorul şcolar Irinela Nicolae.

PREMIANŢII DIN CONCURS În jurul prânzului, după evoluţia tuturor participanţilor, juriul de specialitate s-a retras, timp de un sfert de ceas, pentru a reveni cu anunţarea rezultatelor aşteptate cu mari emoţii. Astfel, Marele Premiu din acest an a ajuns „în curtea” Grădiniţei cu program prelungit nr. 33 din Constanţa, care a primit trofeul pentru prezentarea unui dans rusesc. La secţiunea Dans modern, nivelul 1 (3 - 5 ani), premiul a fost acordat Grădiniţei „Santa Maria” din Mangalia, iar la nivelul 2 (6-7 ani) a fost premiată Grădiniţa nr. 7 Mangalia. Pentru secţiunea Dans tematic, nivel 1, premiul a fost acordat Grădiniţei nr. 53 Constanţa, iar la nivelul 2 au fost premiate Grădiniţa nr. 31 şi Grădiniţa „Azur” din Constanţa.

„Campionii” la secţiunea Dans sportiv, nivelul 1, au fost desemnaţi micuţii de la Grădiniţa Eforie Nord, iar la nivelul 2 a fost premiată Grădiniţa „Albatros” Năvodari. Pentru Dans Ritmic, a fost premiată Grădiniţa „Steluţele Mării” din Constanţa, iar la secţiunea Dans de caracter, au fost premiate grădiniţele „Amicii” şi „Albă ca Zăpada” din Constanţa. La finalul evenimentului, înainte de premiere şi-a făcut apariţia în sală şi inspectorul şcolar general al ISJ, prof. Răducu Popescu, pentru a urmări copilaşii, de care s-a arătat extrem de încântat. Din juriul acestei ediţii a făcut parte şi balerina Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Elena Vasile, care s-a declarat impresionată de complexitatea şi dificultatea momentelor artistice susţinute de copiii în vârstă de doar câţiva anişori.