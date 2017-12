Festivalul de Muzică Ușoară „Dan Spătaru”, la a IX-a ediție

A devenit o frumoasă și emoționantă tradiție ca, în fiecare toamnă, la Medgidia să se organizeze Festivalul Internațional de Muzică Ușoară „Dan Spătaru”, dedicat regretatului artist care și-a petrecut copilăria și adolescența pe meleagurile dobrogene. Nici anul acesta, autoritățile medgidiene și publicul nu l-au uitat pe cântărețul a cărui voce imprimată pe casete și viniluri, rămase în vechi arhive, continuă să farmece generațiile actuale de iubitori ai muzicii și să-i inspire pe artiștii de astăzi. Astfel, conform tradiției, Festivalul Internațional de Muzică Ușoară „Dan Spătaru” ajunge, în toamna lui 2014, la cea de-a IX-a ediție, eveniment care se va desfășura la Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu”, în perioada 3 - 5 octombrie.

ORGANIZATORI Organizat de Consiliul Local Medgidia și Primăria Municipiului Medgidia, în parteneriat cu Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu”, festivalul este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, care reunește an de an voci extraordinare din toate colțurile lumii. Ca în fiecare an, și în 2014, preselecția peste care concurenții au trebuit să treacă a fost una drastică, iar organizatorii i-au ales numai pe cei mai buni interpreţi.

PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ La ediția de anul acesta vor participa 22 de concurenți, din România, Albania, Bulgaria, Italia, Republica Moldova, Federația Rusă, Serbia și Ucraina. Conform regulamentului, concurenții vor interpreta câte o piesă din repertoriul celui care dă numele festivalului, regretatul artist Dan Spătaru, cetățean de onoare al municipiului Medgidia.

Potrivit organizatorilor, festivalul se va desfășura pe parcursul a trei seri, din care primele două sunt destinate concursului de interpretare. Pe durata acestuia, fiecare dintre concurenți va interpreta câte o melodie din repertoriul național al țării reprezentate și, bineînțeles, o piesă din repertoriul lui Dan Spătaru. Ordinea intrării pe scenă se va decide prin tragere la sorți, în ziua concursului. Participanții vor cânta live atât în concurs, cât și la Gala Laureaților, acompaniați fiind de Ionel Tudor Band. Ultima seară a festivalului va debuta cu Gala Laureaților, în care concurenții vor primi premiile și marele trofeu.

RECITALURI Pe lângă concurs, spectatorii vor avea parte de câte două momente artistice în fiecare seară. Astfel, vineri, 3 octombrie, vor susține câte un recital Monica Anghel și Bere Gratis, sâmbătă seara - Xonia și Pepe, iar duminică vor concerta Aurelian Temișan împreună cu The Funk Society și legendara formație BZN.

PREMII Și anul acesta, din juriu vor face parte personalități ale muzicii ușoare românești și internaționale. Marele premiu este 6.000 lei, premiul I - 4.000 lei, premiul al II-lea - 3.000 lei, premiul al III-lea - 2.000 lei. Acestora li se adaugă și alte premii speciale.

Directorul Festivalului „Dan Spătaru”, Daniel Gheorghe, a declarat: „Ca în fiecare an, țin să mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și pentru interesul manifestat față de acest proiect cultural, având în vedere impactul festivalului pe plan național și internațional și ținând cont de imensa popularitate de care se bucură artistul care a fost Dan Spătaru. Festivalul s-a născut din dorința de a păstra vie memoria îndrăgitului și regretatului artist născut pe plaiuri dobrogene. Sperăm să ne fiți alături pe parcursul celor trei seri de festival, când Medgidia se transformă într-unul dintre cele mai importante centre artistice din țară”.

Inconfundabila voce a lui Dan Spătaru, personalitate a vieţii artistice româneşti, a rezistat timpului, rămânând în amintirea iubitorilor muzicii de calitate. Printre șlagărele artistului, care nu vor muri niciodată, se numără „Ţărăncuţă, ţărăncuţă”, „Nicio lacrimă”, „Nu m-am gândit la despărţire”, „Îţi pare rău”, „Drumurile noastre”. Organizatorii festivalului de la Medgidia au decis ca festivalul să aibă loc toamna întrucât Dan Spătaru s-a născut pe data de 2 octombrie 1939 şi s-a stins din viaţă pe 8 septembrie 2004.