Ficatul, victima alimentaţiei greşite

Nu de puţine ori, specialiştii au ajuns la concluzia că o alimentaţie nesănătoasă, alcătuită din alimente tip fast-food, băuturi carbogazoase, cu coloranţi sau stabilizatori, nu face altceva decât să ne scurteze zilele. Cel mai mult are de suferit ficatul, susţine preşedintele Comisiei de Hepatologie din Ministerul Sănătăţii, prof. dr. Mihai Voiculescu. „Senzaţia mea este că, în acest moment, bolile de ficat trec prin ceea ce s-a întâmplat în anii '50 - '60 cu bolile de inimă, când, din cauza unui mod de viaţă greşit, sedentarism, dietă bogată în grăsimi, inima a devenit o victimă. În momentul de faţă, devine evident că ficatul este o victimă a modului greşit de a ne alimenta şi a ne desfăşura viaţa. Avem o creştere impresionantă a ficatului gras, avem o creştere dovedită ştiinţific”, a spus profesorul. Această problemă va fi dezbătută la Congresul de boli hepatice de la Bucureşti, ocazie cu care specialiştii vor arăta, în urma studiilor, în ce ritm creşte cancerul hepatic. „Ficatul gras este un ficat bolnav, cu potenţial cancerigen. Probleme apar şi în rândul tinerilor, pentru că se infectează cu virusul C, faţă de care nu avem încă un vaccin. Tratamentul cel mai bun este vaccinul cu interferon, care-i sterilizează pe cei care poartă virusul. Categoriile de vârstă 30-50 de ani sunt expuse riscului ficatului gras, al diabetului zaharat, care trag după ele această problemă a ficatului non-alcoolic”, explică preşedintele Comisiei de Hepatologie din Ministerul Sănătăţii. Nu în ultimul rând, s-a demonstrat faptul că ficatul are de suferit şi din cauza consumului băuturilor carbogazoase cu stabilizatori şi coloranţi.