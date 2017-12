Film despre viaţa lui Missy Elliott

După ecranizările autobiografice ce i-au avut ca protagonişti pe Eminem şi 50 Cent, i-a venit şi rîndul lui Missy Elliott de a avea această onoare. Casa de producţie a lui Robert de Niro va realiza un film despre viaţa starului american al muzicii rap Missy Elliott. Compania Tribeca deţinută de Robert de Niro şi de Jane Rosenthal a cumpărat drepturile de a ecraniza biografia artistei de muzică rap, în vîrstă de 34 de ani, pe numele său adevărat Melissa Arnette Eliott.

Cunoscută pentru preferinţa pentru haine roz şi bijuterii imense, a lansat deja şase albume de la debutul ei din anul 1996, dintre care cinci au depăşit un milion de exemplare vîndute numai în Statele Unite. Missy Elliott a cîştigat trei premii Grammy consecutive între anii 2002 şi 2004, pentru cea mai bună piesă rap, pentru "Get Ur Freak On", "Scream aka Itchin'" şi "Work It". Cîntăreaţa a colaborat cu foarte mulţi artişti de top, printre care Janet Jackson, Justin Timberlake, Sean "Diddy" Combs sau trupa Destiny's Child.