Final de colaborare între Tecău şi Lindstedt

Tenismanul constănţean Horia Tecău a încheiat, vineri, colaborarea cu suedezul Robert Lindstedt, după o perioadă de trei ani în care cei doi au jucat trei finale de dublu la Wimbledon şi au câştigat zece turnee, inclusive unul din circuitul Masters 1.000, la Cincinnati. Cei doi s-au despărţit cu o victorie, 6-3, 7-5, împotriva cuplului format din britanicul Jonathan Marray şi danezul Frederik Nielsen, în ultimul meci din grupele Turneului Campionilor. „Era foarte important pentru noi să obţinem un succes la această ediţie a Ligii Campionilor, mai ales că în primele două jocuri am fost atât de aproape de victorie. Ştiam de ceva timp că acesta va fi ultimul nostru meci împreună şi ne doream să încheiem colaborarea de trei ani cu o bună impresie. În cele două jocuri pierdute, am jucat bine, dar nu am reuşit să încheiem conturile, astfel că suntem fericiţi pentru această victorie. Indiferent de rezultat însă, a fost o plăcere să jucăm în faţa unor tribune pline”, a spus Tecău. „Cele trei finale de la Wimbledon au fost momentele culminate ale colaborării noastre, dar au fost şi clipe mai puţine fericite. Cu siguranţă, cele din culise le vom ţine doar pentru noi. Trei ani reprezintă o perioadă considerabilă şi a fost o aventură destul de lungă. Am început să jucăm împreună când eram mult mai jos în clasamentul ATP de dublu şi am fost nevoiţi să jucăm la turnee mici”, a adăugat Lindstedt. Din sezonul următor, Tecău, nr. 8 ATP la dublu, va face pereche cu belarusul Max Mirnîi, nr. 5 ATP la dublu, în timp ce Lindstedt, nr. 7 ATP la dublu, va colabora cu sârbul Nenad Zimonjic, nr. 19 ATP la dublu.

FINALELE LA TURNEUL CAMPIONILOR. Indienii Mahesh Bhupathi şi Rohan Bopanna s-au calificat în finala de dublu la Turneul Campionilor, după ce au trecut, ieri, în prima semifinală, cu 4-6, 6-1, 12-10, de perechea Leander Paes / Radek Stepanek (India / Cehia). Astăzi, în ultimul act, Bhupathi şi Bopanna vor întâlni perechea Marcel Granollers şi Marc Lopez (ambii din Spania), învingătoare aseară, în a doua semifinală cu 6-4, 6-3, în duelul cu Jonathan Marray / Frederik Nielsen (Marea Britanie / Danemarca).

La simplu, sârbul Novak Djokovic s-a calificat în finală la Londra, după ce l-a învins, ieri, în prima semifinală, cu 4-6, 6-3, 6-2, pe argentinianul Juan Martin Del Potro. Djokovic îl va înfrunta, astăzi, pentru titlu, pe elveţianul Roger Federer, care a dispus, aseară, în a doua semifinală, cu 7-6 (7/5), 6-2, de britanicul Andy Murray.