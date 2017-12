Retailerul de electrocasnice Flanco a anunţat, ieri, că va continua să acorde "credite cu buletinul", cel puţin pînă la finele anului, fără a încălca noile norme privind creditarea elaborate de Banca Naţională a României (BNR), care intră în vigoare pe 22 octombrie. "Flanco va menţine acest tip de credit cel puţin pînă la finele anului, păstrarea serviciului financiar fiind posibilă pentru că, deşi clientul nu aduce dovadă de venit, furnizorul de credit obţine o dovadă de venit de la angajatorul solicitantului", se arată într-un comunicat Flanco. Creditul va păstra caracteristicile actuale, adică o valoare creditată între 1.000 şi 6.000 lei, cu o dobîndă de 19,9% şi un comision de 9,9%. Dobînda anuală efectivă va rămîne de 28,58%, avînd o perioada de rambursare de la 6 la 48 de luni. Altex a anunţat săptămîna trecută că va retrage de pe piaţă "creditul cu buletinul", începînd cu data de 22 octombrie, cînd intră în vigoare noile norme BNR. Banca centrală a stabilit condiţii mai restrictive pentru creditarea populaţiei, prin modificarea şi completarea Normei 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice.

Principala modificare vizează includerea în angajamentele totale de plată lunare ale persoanelor fizice, pe lîngă principal şi dobîndă, şi a altor costuri care decurg din contractele de credite, reprezentînd toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le suporte pentru acordarea şi derularea fiecărui împrumut. În cazul creditelor de consum, angajamentele de plată lunare nu vor depăşi 30% din veniturile nete ale solicitantului sau ale familiei acestuia, conform noilor norme BNR. Noile norme BNR intră în vigoare la 22 octombrie. Flanco Internaţional este unul dintre cei mai importanţi retaileri de electronice şi electrocasnice de pe piaţa internă, cu vînzări de 92 milioane de euro în anul 2005. Compania şi-a început activitatea în anul 1994 şi are ca acţionar unic grupul Flamingo International. Flamingo cuprinde trei lanţuri de retail: Flanco, Flamingo şi Future Shop şi o companie de distribuţie a produselor IT, Flamingo Distribution Center (FDC). Cele trei lanţuri de retail comercializează produse IT&C, electronice şi electrocasnice, atît în România, cît şi în Bulgaria şi Serbia-Muntenegru. Piaţa retailului de produse electrice, electrocasnice şi IT&C s-a situat anul trecut la 800-850 de milioane de euro şi ar putea să scadă sub 800 milioane euro în acest an.