Florin Lungu va depune memoriu la LPF

Florin Lungu, fostul căpitan al FC Farul, a fost suspendat de conducerea grupării de pe litoral pînă la finalul sezonului, cînd îi expiră contractul, în urma Adunării Generale desfăşurate sîmbătă, la sediul clubului. Mijlocaşul constănţean a fost pedepsit dur, considerîndu-se că a încălcat grav Regulamentul de Ordine Interioară. “Lungu a fost suspendat pentru că nu s-a prezentat la convocarea lotului şi a motivat că a fost la un program de recuperare în Italia, fără acordul clubului. Este un act de indisciplină”, au explicat oficialii Farului. Jucătorul are însă cu totul altă variantă. Operat în urmă cu nouă luni, mijlocaşul în vîrstă de 28 de ani, a mai suferit o intervenţie chirurgicală la genunchiul piciorului drept în urmă cu patru luni, alegînd să facă recuperarea la celebra clinică „Isokinetic” din Bologna, chiar dacă a achitat costul tratamentului din propriul buzunar. De asemenea, el l-a acuzat pe directorul tehnic Ion Marin că a refuzat să-i aprobe plecarea în Italia, deoarece nu a vrut să-şi prelungească angajamentul cu Farul în condiţiile dorite de club. “Voi depune memoriu pentru că nu este o decizie întemeiată. Acum stau să mă liniştesc şi apoi voi vedea ce este de făcut. Îmi ajunge că în ultimele nouă săptămîni nu am primit nici măcar un telefon de la club, iar acum mi-au dat în cap. Aşa ceva nu se face. Sînt de şase ani la Farul, dar dragoste cu sila nu se poate. Îmi pare rău că trebuie să plătesc eu din cauza unui doctor care nu a făcut bine un jucător. Am plătit din buzunarul meu aproximativ 10.000 de euro. Ei au plătit operaţia şi două dintre cele trei injecţii, aşa că nu ştiu de ce spun că ar fi cheltuit 15.000 de euro pentru mine. Nu cred că totul a costat atît. Nu doresc niciunui coleg să se accidenteze, pentru că va avea o viaţă grea”, a acuzat Lungu la finalul şedinţei de sîmbătă.