Foștii angajați ai Fruvimed luptă să-și obțină salariile din 2011 - 2012

Aproximativ 30 de foști angajați ai Fruvimed SA Medgidia au protestat ieri în fața cramei la care au lucrat, încercând să discute cu reprezentanții companiei pentru a-și recupera drepturile salariale restante. Totul a început când compania la care lucrau, Fruvimed SA, a intrat în insolvență în 2012, angajații rămânând cu restanțe salariale pe mai multe luni. În 2013, o parte dintre foștii salariați au atacat în instanță compania, încercând să își obțină drepturile bănești, însă în Tribunal li s-a spus că trebuie să aștepte ca firma să intre în faliment pentru a-și recupera banii. ”Am dat în judecată firma la Tribunalul Constanța și acolo ni s-a explicat că sunt în insolvență și nu pot fi atacați, așa că trebuie să așteptăm să intre în faliment, când prioritară va fi plata salariilor restante”, a spus unul dintre foștii salariați, Iulian Despa, care are de recuperat de la Fruvimed 6.250 de lei. Cea mai mare sumă de recuperat o are Viorica Călin, care trebuie să primească peste 11.000 de lei, reprezentând drepturile bănești din 2011 - 2012. De la Fruvimed au de primit bani reprezentând salarii restante aproximativ 100 de foști salariați, care au fost dați în șomaj în ultimii ani și care nu au primit încă lichidările, așa cum era normal. ”Am tot fost amânați de fiecare dată. Am intrat în șomaj din iunie 2014, când firma a intrat în faliment, și de atunci ni s-a tot spus să venim în ianuarie. Lichidatorul firmei, Fănica Constantin, ne-a spus că cel mai târziu vom primi banii până pe 15 martie. Cu toate astea, luni (16 martie), când am venit la firmă nu am reușit să vorbim cu nimeni”, au spus foștii angajați. Ei sunt îngrijorați că vor termina șomajul și încă nu au primit banii pentru care au muncit. ”Nu mai avem nici bani de pâine și avem de primit, fiecare, cel puțin 4.000 de lei. Vă dați seama câtă nevoie avem de banii aceștia”, a spus și Viorica Călin. Ultima promisiune a lichidatorului firmei a fost că vor primi mai multe explicații ieri, însă foștii salariați au fost lăsați încă o dată să aștepte în fața cramei, niciun reprezentant al firmei nefiind prezent la sediu ca să discute cu salariații. ”De la pază ni s-a transmis că lichidatorul, Fănica Constantin, este bolnavă, deși inițial ni s-a spus că are un proces și nu va ajunge să discute cu noi”, a spus un fost salariat, Mirel Mitea. Am încercat și noi să discutăm cu reprezentanții Fruvimed SA, însă nu au putut fi contactați.