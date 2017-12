Focar de hepatită la Ovidiu?

11:16:37 / 07 August 2014

In Ovidiu, adevaratul focar de infectii este apa industriala pe care raja o furnizeaza locuitorilor ca apa potabila

Gustul apei potabile in Ovidiu a devenit absolut terorizant : petrol, mîl, balega, etc. Si asta sub obladuirea lui Maciu Costel care nu se mai satura de afacerile pe care le face la raja ; acum vinde apa industriala la pret de apa potabila, realizind practic UN GENOCID IN MASA. El, care este hoțul care striga “hoții”, îi critica in Cuget Liber pe toti din Ovidiu, incepind cu cei din Primarie. Face asa pentru ca vrea cu orice pret sa ajunga primar si inventeaza tot felul de mizerii. Pesemne nu-i mai ajunge cit fura de la raja, vrea sa fure mai mult.Potaie nerusinata, da dracu jos drapelul ala de pe fatada casei (drapel despre care vorbesti mereu in comentariile tale mizerabile din Cuget Liber) pentru ca nu impresionezi pe nimeni cu patriotismul tau meschin si tu n-o sa ajungi in veci primar in Ovidiu. In schimb. O sa ajhungi dupa gratii pentru genocidul pe care-l faci impotriva locuitorilor orasului Ovidiu prin apa industriala plina de petrol, mîl,balegar si de toate mizeriile.