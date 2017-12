Ford, Microsoft şi Samsung, campioane la profit

Trei dintre cele mai mari companii din lume pe segmentele lor de activitate, Ford, Microsoft şi Samsung au reuşit rezultate spectaculoase în ultimul an financiar. Ford Motor, al doilea producător auto american, şi-a revizuit în creştere estimările privind profitul din acest an, pe fondul creşterii solide înregistrate pe piaţa internă şi al evoluţiei bune din China şi Europa. Anterior, compania anunţase că profiturile din acest an vor fi în linie cu cele de anul trecut, dar acum, Ford se aşteaptă să depăşească opt miliarde de dolari, cât a obţinut în 2012. La nivel global, vânzările din iunie - august 2013 au urcat cu 12%, la 36 miliarde de dolari, compania vânzând 1,5 milioane de maşini şi camioane, cu 16% mai multe faţă de trimestrul III din 2012. Ford va construi 14 noi uzine, ca parte a planului de expansiune globală, care a început în 2011, în ţări ca India şi China. Până în 2017, compania vrea să lanseze pe plan mondial 114 modele noi sau modificate.

Un exemplu negativ îl constituie însă PSA Peugeot Citroen, care a închis de vineri fabrica de la Aulnay, din apropierea Parisului, care a produs peste 8,5 milioane de automobile în cei 40 de ani de activitate şi a avut, în perioada de apogeu, până la 3.300 de angajaţi. Compania a anunţat anul trecut că va închide fabrica, în cadrul unui plan de restructurare ce vizează reducerea capacităţii de producţie în Europa, regiune unde vânzările de automobile s-au prăbuşit la minimul ultimilor 20 de ani, în urma crizei financiare şi economice. Ultimul automobil asamblat la Aulnay a fost un Citroen C3, maşina cu numărul 8.568.391 care a ieşit de pe linia de producţie a fabricii. Este prima fabrică auto din Franţa care se închide în ultimii 20 de ani.

RESTRUCTURARE DIN MERS În ultimul timp, au sporit speculaţiile că directorul general al Ford, Alan Mulally, l-ar putea înlocui pe Steve Ballmer la conducerea Microsoft. În vârstă de 67 de ani, Alan Mulally este considerat responsabil pentru relansarea Ford, după angajarea sa în funcţia de director general, în 2006. Allan Mulally este cel care a luat decizia critică de a ipoteca majoritatea activelor companiei, inclusiv faimosul logo, pentru 23,5 miliarde de dolari. Această decizie a ajutat Ford să evite ajutoarele guvernamentale şi să nu se plaseze sub protecţia legii falimentului, cum au făcut rivalii General Motors Co şi Chrysler Group.

Şi Microsoft a raportat venituri şi profit în urcare pentru perioada iulie-septembrie, primul trimestru al anului fiscal 2014, compania adaptându-se la declinul pieţei PC-urilor prin creşterea vânzărilor de console Xbox, software de business şi servicii cloud. Veniturile Microsoft, cel mai mare producător de software din lume, au urcat cu 15% în perioada analizată, raportat la intervalul corespunzător din 2012, de la 16 miliarde de dolari la 18,52 miliarde de dolari. Profitul net a avansat cu 17%, de la 4,46 miliarde de dolari la 5,24 miliarde de dolari. Veniturile şi profitul au depăşit estimările analiştilor, datorită cererii mai ridicate pentru suita de software Office şi pentru servere şi baze de date. Microsoft traversează o perioadă de schimbare profundă. Compania caută un nou director şi desfăşoară o reorganizare prin care vrea să focuseze afacerile pe dispozitive şi servicii şi să reducă dependenţa de sistemul de operare Windows şi de piaţa PC-urilor, aflată în declin odată cu ascensiunea smartphone-urilor şi tabletelor.

SUCCESUL TELEFOANELOR IEFTINE Şi profitul Samsung Electronics, cel mai mare producător de telefoane mobile inteligente, a ajuns în trimestrul III din 2013 la un nivel-record, datorită vânzărilor solide pe pieţele emergente şi a redresării diviziei de chipuri de memorie. Profitul operaţional a urcat cu 26% în perioada iulie-septembrie 2013, la 10.160 miliarde de woni, circa 9,5 miliarde de dolari, de la 8.060 de miliarde de woni în perioada similară din 2012. Profitul net a ajuns la 8.240 miliarde de woni (7,76 miliarde de dolari), comparativ cu 6.560 miliarde de woni în trimestrul III din 2012, în timp ce veniturile au urcat cu 13,2%, la 59.080 miliarde de woni. Veniturile diviziei de chipuri de memorie au urcat cu 12% în perioada iulie-septembrie 2013, la 9.740 miliarde de woni. Samsung se bazează pe vânzările modelului low-cost Galaxy în China, India şi Orientul Mijlociu pentru a compensa încetinirea cererii pentru produsele de vârf. Compania a înregistrat profit operaţional în ultimele şapte trimestre, datorită vânzărilor-record de telefoane mobile inteligente. Samsung Electronics, lider mondial în tehnologie, are 236.000 de angajaţi în 79 de ţări. Vânzări anuale ale companiei depăşesc 187,8 miliarde de dolari.