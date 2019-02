Fost purtător de cuvânt al Guvernului, în cursa pentru Parlamentul European

Fostul purtător de cuvânt al guvernului Cioloş, Liviu Iolu, şi-a anunţat sâmbătă candidatura pentru alegerile europarlamentare. El afirmă că vrea să contribuie la întocmirea unui plan eficient pentru combaterea dezinformării şi la limitarea efectelor ştirilor false şi dezinformării. „Sunt membru PLUS de câteva zile şi mi-am depus candidatura în campania internă pentru desemnarea candidaţilor partidului la alegerile europene. De azi însă începe votul intern aşa că le urez succes tuturor celor 151 de colegi candidaţi validaţi care au avut curaj să intre în această competiţie şi sunt sigur că PLUS va avea cea mai consistentă şi competentă listă pentru Parlamentul European. În urmă cu trei ani mi s-a oferit şansa de a face parte din echipa de comunicare a premierului Dacian Cioloş, în Guvernul României. Pasul l-am cântărit bine la vremea respectivă pentru că treceam, cum se spune, pe partea cealaltă a baricadei. Credeam atunci că activitatea mea în presă, investigaţiile şi reportajele mele servesc deja foarte bine interesului public iar eu îmi fac datoria faţă de meseria mea şi faţă de cititori cu vârf şi îndesat. Am ales atunci să risc şi să nu refuz o experienţă care s-a dovedit fabuloasă din multe puncte de vedere chiar dacă a durat câteva luni”, a scris pe Facebook Liviu Iolu.