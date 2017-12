Fosta şefă DIICOT Alina Bica riscă o nouă condamnare înainte de Sărbători

20:27:24 / 09 Martie 2017

Pentru nicu duru

INTREBAREA ESTE CUM A AJUNS ALINA SAVIN SA FIE ATAT DE PROTEJATA, INCAT SA SE LAUDE IN GURA MARE CU RELATIILE EI. IN PLUS, ACEASTA A PRIMIT ENORM DE MULTA CLIENTELA DE LA APS O STRUCTURA CARE CUMPARA CREANTE DE LA BANCILE MARI PE SUME INFIME. APS A AJUNS PE MANA ACESTUI BIROU DE AVOCATELE, SA ZICEM, IN URMA PROMISIUNILOR ALINEI SAVIN CA JUDECATORII SINDICI II VOR DA CASTIG DE CAUZA PE LINIE. A PARTICIPAT LA O CONFERINTA, DOUA SI HOP: A REUSIT SA AGATE CATEVA DOAMNE JUDECATOR DE LA TRIBUNALUL BUCURESTI. PROBLEMA DE CORUPTIE PORNESTE DE LA MODUL IN CARE DOBANDESTE CLIENTELE. LA O SIMPLISIMA CERCETARE S-AR AFLA SI CINE PRIMESTE PANA LA 25 % DIN ONORARIILE CARE INTRA CU SAU FARA CHITANTA LA SAVIN. A..SI NU TREBUIE SA PIERDEM DIN VEDERE CARDASENIA ACESTEIA CU JUDECATORI SI DOI LICHIDATORI PE CARE VREA SA II INSTAUREZE IN TOATE DOSARELE APS (SAU TONESCU) PENTRU CA ACESTE COMISIOANE SA SE DUBLEZE. DE CE NU VEDE NIMENI DIN DNA ACESTE RADACINI ALE CORUPTIEI IN MIEZUL CARORA SE AFLA ALINA SAVIN, O FOSTA JUDECATOARE DE LA INALTA CURTE DE LA SECTIA COMERCIALA, UN PROCUROR DNA SI TREI DIRECTORI DE LA APS ( INCLUSIV PRIN OFFSHOR-URILE PRIN CARE APS ACTIONEAZA SA SIFONEZE BANI SI ROMANIA)APS HOLDINGS ATAT SI SE AFLA TOT, INCLUSIV CUM SI CINE A CUMPARAT CREANTELE BANCILOR MARI PE DOI LEI SI CINE PRIMESTE BANII GREI