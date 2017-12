Foştii fotbalişti evoluează la Trofeul “Telegraf”

Trofeul “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, oferă în fiecare an posibilitatea de a-i revedea în teren pe mulţi dintre fotbaliştii care au îmbrăcat tricourile echipelor constănţene în primele trei eşaloane, precum şi ale formaţiilor din ţară. Astfel, în partidele disputate duminica trecută la Sala Sporturilor, am notat multe prezenţe importante, notând şi mai multe debuturi la ediţia a 23-a a turneului. Astfel, au evoluat pentru prima oară jucătorii Ciprian Mozacu (la FC Royal, autor a două goluri) şi Decebal Gheară (la FC Constanţa), dar şi doi bulgari, Velin Jivcov (portar, a jucat la Dobrudja Dobrici) şi Erol Redjibov Nedjetinov (fundaş, a jucat la FC Sportist General Toshevo) - ambii la Săgeata Stejaru. Iar lista cu foştii jucători importanţi este destul de lungă: Marian Popa, Mihai Georges, Gică Butoiu, Stelian Carabaş, Cosmin Chirea, Cristi Munteanu, Grigorie Tudor, Adi Voicu, Cristi Petcu, Ion Barbu, Sandu Culeafă, Cosmin Paşcovici, Adrian Senin, Florin Lungu, Cristi Şchiopu, Sorin Ţeican, Dorel Zaharia, Ştefan Ciobanu, Nicolae Tudorici, Gică Mina. Şi pe băncile tehnice am notat prezenţe importante: Ştefan Petcu - la FC Constanţa, George Drogeanu - la CFR, Constantin Funda - la FC Royal şi Manea Robert - la Victoria Cumpăna.

Trei jucători sunt suspendaţi câte o etapă după ce au primit cartonaşul roşu, astfel că nu vor putea evolua pentru echipele lor în partidele de duminică: Nicolae Lupu (de la Macedonia Ovidiu), Nicea Paşata şi Dumitru Pufleanu (ambii de la FC Royal).

Duminică dimineaţă, de la ora 8.15, la Sala Sporturilor, vor avea loc opt meciuri în cadrul turneului organizat de cotidianul “Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

PROGRAMUL PARTIDELOR

DUMINICĂ, 26 IANUARIE

ora 8.15: Macedonia Ovidiu - Victoria Cumpăna (Gr. C)

ora 9.00: FC Tomis 2012 - Liga Ofiţerilor (Gr. C)

ora 11.00: Telegraf - Farul Tuzla (Gr. E)

ora 11.45: FC Royal - Intersport-Millenium (Gr. D)

ora 12.30: Portul-Eastern Clean - Cariocas (Gr. A)

ora 13.15: Săgeata Stejaru - Obelisc Costineşti (Gr. D)

ora 14.00: Capitol ‘84 - Real (Gr. D)

ora 14.45: Intermacedonia-Steaua Mării - Dinamo Spada (Gr. C)