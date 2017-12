Franks ar fi aşteptat înainte de a reduce rata dobânzii

Şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) de evaluare, Jeffrey Franks, consideră că reducerea dobânzii de politică monetară putea fi amânată cu câteva luni pentru a confirma consolidarea inflaţiei la un nivel redus, iar noi tăieri ar trebui să aibă în vedere fluxurile de capital şi presiunile pe cursul de schimb: \"Dar acest lucru este doar o discrepanţă minoră între viziunea noastră şi cea a băncii centrale. (...) Adevărul este că inflaţia s-a redus puternic, iar măsura este una adecvată atât timp cât vom vedea o consolidare a acestei reduceri\". Întrebat dacă reducerea în continuare a dobânzii ar fi sustenabilă, Franks a spus că acest lucru va depinde în principal de inflaţie, dar şi de evoluţia cursului de schimb şi a fluxurilor de capital: \"Nu trebuie să te uiţi doar la inflaţie, trebuie să te uiţi şi la presiunile pe cursul de schimb, pe fluxurile de capital. Dar, în acest moment, ele sunt administrabile\". BNR a decis săptămâna trecută să reducă, pentru prima dată în ultimul an şi jumătate, rata dobânzii de politică monetară, cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,25% la 6%. Decizia a fost luată în contextul în care inflaţia anuală a coborât la 3,45% în luna septembrie, nivelul minim de după 1990, şi a intrat în intervalul ţintit de BNR pentru acest an. Franks susţine că scăderea de 0,25 puncte va avea un impact modest asupra dobânzilor din piaţă. BNR a revizuit în scădere prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an de la 4,6% la 3,3%, iar proiecţia pentru anul viitor a fost redusă de la 3,5% la 3%.