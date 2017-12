Franţa şi Germania somează Marea Britanie să părăsească urgent uniunea europeană

22:32:01 / 25 Iunie 2016

Brexitul e razboi

Brexit = Razboi cu rusii sau altii, desi acum nimeni nu ia in calcul asa ceva. Doar cand vom fi destul de slabi. Daca Europa nu este vigilenta poate ajunge rau de tot. Poate pierde tot ce a castigat de la razboi incoace.In afara de Englezi. Totul depinde de profesionalismul diplomatiei Europei si de vointa si dorinta prietenilor sau provocatorilor de peste ocean. Acum Europa a inceput sa slabeasca. Scanteia a fost aprinsa, Cameron se poate retrage in liniste. In rest trebuie doar aplicat planul deja stabilit de cei puternici pentru viitorul Europei !!!