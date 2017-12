Franţa şi-a ridicat la maximum nivelul de alertă în zona pariziană

Franţa şi-a ridicat la maximum nivelul de alertă - şi anume "alertă de atentat" - în regiunea pariziană, în urma atacului comis astăzi la sediul din Paris al publicaţiei satirice Charlie Hebdo, soldat cu 11 morţi, au anunţat serviciile premierului, relatează AFP. Potrivit preşedinţiei, François Hollande urmează să viziteze astăzi sediul publicaţiei, unde au fost ucise 11 persoane, inclusiv doi poliţişti, potrivit unui bilanţ provizoriu. Atacul, comis de cel puţin două persoane cu faţa acoperită cu cagule, cu un Kalaşnikov şi un lansator de rachete, este un act fără precedent împotriva unui organ de presă, comentează AFP. O reuniune de criză a fost convocată la sediul preşedinţiei la ora 13.00 GMT (14.00, ora României), a anunţat Palatul Elysée. Martori au declarat că doi bărbaţi mascaţi şi înarmaţi cu o armă Kalaşnikov şi un lansator de rachete au intrat în clădire în jurul orei locale 11.30 (12.30, ora României), strigând "Allah Akbar" şi "Profetul a fost răzbunat". Numeroase focuri de armă s-au auzit, iar mai mulţi jurnalişti au reuşit să se refugieze pe acoperişul clădirii. Martin Boudot, jurnalist la o societate de producţie cu sediul în acelaşi imobil, făcea parte din acest grup. "Tocmai am coborât, pentru că poliţia a securizat clădirea", a declarat el pentru Europe1. "Pompierii acordă primele îngrijiri. Sunt mai multe victime în sediul Charlie Hebdo. (Atacatorii) au mers direct în sediu şi au deschis focul. Am fost nevoiţi să ne refugiem pe acoperiş. Am văzut două persoane cu cagule negre, care la ieşire au strigat Allah Akbar, arătând spre cer, şi care au tras asupra poliţiştilor postaţi în exterior", a adăugat el. "Au fugit cu o maşină neagră", a mai povestit Boudot. "Atacul a durat între cinci şi zece minute. A fost un adevărat carnagiu", a adăugat el, vizibil emoţionat.