Frigul, duşmanul persoanelor bolnave de inimă

Dacă pînă acum nu am simţit că a venit iarna, meteorologii susţin că cel mai rece anotimp şi-a intrat în drepturi. Cea mai rece noapte de pînă acum, cu temperaturi cuprinse între –12 şi –4 grade Celsius, urmată de o zi la fel de friguroasă, ar putea da bătăi de cap celor care suferă de afecţuni cardiace. Medicii susţin că nu numai cardiacii pot avea de suferit din cauza gerului, ci şi orice persoană care are imunitatea mai scăzută. „Frigul instalat brusc, însoţit de vînt, aşa cum a fost în ultimele două zile, este foarte dăunător bolnavilor de inimă, unde găseşte un organism neadaptat şi nepregătit pentru schimbările bruşte de temperatură. Din cauza gerului şi a imunităţii scăzute a organismului apar infecţiile respiratorii care în asociaţie cu alte afecţiuni pot crea multe neplăceri bolnavului”, a declarat şeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Elvira Craiu. Cardiologii susţin că persoanele în vîrstă, care în general au probleme cu inima, trebuie să se îmbrace mai gros în această perioadă şi să evite să depună efort în timp ce stau în frig. Mai mult decît atît, medicii le recomandă cardiacilor să evite să iasă din casă la temeperaturi care ajung sub zero grade Celsius.