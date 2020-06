Gabi Iancu şi Virgil Ghiţă regretă absenţa spectatorilor din tribune

Înaintea partidei dintre FC Viitorul Constanţa şi CSM Politehnica Iaşi, care va avea loc duminică, 14 iunie, de la ora 17.00, pe stadionul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, din etapa a treia a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, Gabriel Iancu şi Virgil Ghiţă au oferit declaraţii într-o conferinţă de presă desfăşurată în condiţii speciale, în absenţa reprezentanţilor mass-media.

„Va fi un meci dificil, după o pauză destul de lungă. Am avut un singur meci de pregătire şi sper să ne iasă jocul, să luăm cele trei puncte şi să ieşim sănătoşi de pe teren. O perioadă foarte grea, nu am fost obişnuiţi cu stilul acesta de viaţă. Am ajuns la şaptezeci-optzeci la sută, cred eu, nu suntem sută la sută, sper să ne facem jocul cu care v-am obişnuit. Mie, personal, nu îmi este frică că mă infectez, pot să mă infectez şi la magazin dacă mă duc să îmi cumpăr ceva. Mă gândesc mai mult la meci. Îmi pare rău că nu sunt suporterii alături de noi şi sper să se schimbe situaţia” - Gabriel Iancu.

„A fost o perioadă foarte grea, cu multe restricții, a trebuit să stăm în casă, să ne antrenăm cum putem. A fost greu. Nu cred că suntem sută la sută, dar sper să facem un meci bun şi să ieşim sănătoşi. Poli Iași are o echipă foarte bună, întotdeauna am avut meciuri foarte grele cu ei. Chiar dacă am ieşit învingători în fiecare etapă, sunt dueluri puternice şi sperăm să ieşim, din nou, învingători. Normal că fără spectatori este greu, dau o motivaţie în plus, ştiind că sunt acolo şi ne susţin, dar sperăm să ne facem treaba cât mai bine şi în cel mai scurt timp să revină şi ei (n.r. - în tribune). Sper să ne descurcăm cât de bine putem. Ne dorim să rămânem acolo (n.r. - pe primul loc în play-out)” - Virgil Ghiță.

Autor a 11 goluri în actualul campionat, Gabi Iancu speră să înscrie în continuare, pentru a deveni golgheterul actualei ediții: „Dacă am ajuns în ipostaza asta, mă gândesc şi, de ce nu, la finalul campionatului sper să fiu pe primul loc”.