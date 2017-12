Gafele lui Cioroianu, în mass media internaţională

Presa internaţională nu a “ratat” subiectul Adrian Cioroianu, care a stat în fruntea Ministerului de Externe numai un an, prezentîndu-şi demisia după scandalul generat de moartea unui român în Polonia, dar nu uită să amintească şi de gafele fostului şef al diplomaţiei, în special cea legată de \"batalioanele disciplinare\". Agenţia France-Presse, preluată de “Le Figaro”, scrie despre demisia lui Cioroianu evidenţiind faptul că acesta nu îşi asumă nicio culpă. AFP relatează şi cazul românului Crulic, acuzat de furt şi închis în luna noiembrie a anului trecut, care a scris în nenumărate rînduri consulatului român pentru a obţine asistenţă: „Este o demisie în strînsă legătură cu deznodămîntul tragic al acestui caz”. Reuters arată că demisia lui Cioroianu intervine după ce ministrul a fost în numeroase rînduri criticat, notabil fiind momentul în care a evocat ideea potrivit căreia România ar trebui \"să cumpere un teren în deşertul egiptean pentru a-i izola acolo pe cei care fac probleme\", după agresarea mortală a unei femei italiene, în noiembrie 2007, atribuită unui cetăţean român de etnie rromă stabilit la Roma. Reuters menţionează că ministrul a demisionat după ce a fost criticat pentru proasta gestionare a cazului unui bărbat român care a murit într-un spital polonez, după o grevă a foamei declanşată în închisoare, în semn de protest faţă de arestarea sa: “Moartea bărbatului în vîrstă de 33 de ani a ţinut prima pagină a ziarelor din România, care au acuzat autorităţile că au eşuat în oferirea unei asistenţe adecvate”. Associated Press, preluată de “International Herald Tribune”, relatează despre demisia ministrului şi arată că “Cioroianu, care a devenit ministru acum un an, a fost adesea criticat pentru gafele sale nedemne de poziţia sa. În noiembrie, a fost criticat pentru că a spus că românii care comit crime în străinătate fac de ruşine propria ţară şi ar trebui deportaţi în deşertul egiptean pentru muncă silnică. Cioroianu a mai spus că românii care fură şi comit fapte ilegale în afara ţării ar trebui să fie înregimentaţi în batalioane disciplinare. El şi-a prezentat ulterior scuzele pentru cele spuse”. Agenţia mai arată că, pe timpul summitului NATO, “Cioroianu s-a plîns că logodnica sa, o soprană română care a însoţit soţiile demnitarilor străini, inclusiv pe Laura Bush, la evenimente speciale organizate cu această ocazie, a primit mai multă atenţie din partea mass-media decît el însuşi”. DPA, agenţia de presă germană, relatează, de asemenea, că Cioroianu şi-a depus demisia în urma criticilor că nu ar fi acţionat corespunzător în cazul morţii unui cetăţean român în Polonia.