Garda Financiară a băgat spaima în evazionişti

VINE GARDA! „Ascund dolarii şi mărcile, să nu-mi facă negre zilele”. Refrenul arhicunoscut din anii ’90 a revenit puternic în mentalul colectiv al evazioniştilor constănţeni, în prima jumătate a anului, doar că „Poliţia” a fost înlocuită de „Garda Financiară”. În ianuarie - iunie, Garda a tras din greu şi are rezultate de două ori mai bune decât în tot anul trecut. Comisarii, deşi puţini la număr, au pornit o adevărată vânătoare de firme-fantomă şi manageri care fac slalom printre reglementările fiscale. „Am avut 51 de sesizări penale, cu un prejudiciu total estimat de 111.888.598 lei, din sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Am suspendat 209 de firme şi am dat amenzi de 5.757.100 lei”, a declarat, pentru „Telegraf“, comisarul-şef al Gărzii Financiare (GF) Constanţa, Ciprian Mihail Fronea. Numai în iunie, GF a suspendat activitatea a 38 de firme, pentru nedotare sau neutilizare a caselor de marcat electronice fiscale. Societăţile comerciale care nu tăiau bon fiscal vor sta pe bară trei luni, iar fiecare manager trebuie să plătească o amendă de 8.000 - 10.000 lei. Tot în iunie, Garda a făcut 17 sesizări penale, pentru un prejudiciu prezumat de peste 40,9 milioane lei. „Am confiscat bunuri de 161.321 lei, în principal cereale, legume şi fructe. Amenzile date se ridică la 919.300 lei”, a mai spus Fronea. În semestrul I, cele mai „negre” zone economice au fost produsele energetice, cerealele, materialele de construcţii, deşeurile şi comerţul.

MOBILIZARE PE LITORAL De remarcat este că rezultatele bune nu iau în calcul raziile estivale ale Gărzii, care nu au început încă. Dacă ritmul se menţine, bilanţul total pentru 2013 ar putea reprezenta un nou record. „Pregătim două acţiuni mari - una în tot lanţul cerealier, de la sol la exportator, şi alta pe litoral, în toate staţiunile, de la Năvodari la Vama Veche”, a precizat comisarul-şef al Gărzii. Rămâne de văzut ce schimbări va aduce marea reorganizare a Fiscului, prin care Garda, Vama şi Direcţia Antifraudă au fost comasate într-o singură superstructură de combatere a evaziunii. „Aşteptăm hotărârea de Guvern, peste trei luni. Până atunci, nu ştim ce să facem. Nici măcar nu am pus firmă pe sediul nou, ca nu cumva să fim nevoiţi să o dăm jos imediat”, a conchis Fronea.