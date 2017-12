George Clooney deschide Festivalul de Film de la Veneţia

Lungmetrajul “The Ides of March”, o dramă politică regizată de George Clooney, care este totodată protagonist, scenarist şi producător al peliculei, va deschide, pe data de 31 august, cea de-a 68-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia. Deşi reprezentanţii festivalului nu au făcut încă acest anunţ în mod oficial, potrivit unor surse din anturajul lui George Clooney, acesta îşi va prezenta filmul la Veneţia, locul unde a avut mult succes în trecut. Cu doi ani în urmă, actorul şi-a prezentat, la Veneţia, filmul ”The Men Who Stare at Goats / Omul care se holba la capre”, în care a şi jucat iar în anul 2005 a fost premiat pentru ”Good Night, and Good Luck / Noapte bună şi noroc!”. În filmul ”The Ides of March”, realizat pe baza piesei ”Farragut North” pusă în scenă pe Broadway, de regizorul Beau Willimon, George Clooney interpretează rolul unui guvernator cu ambiţii politice, Ryan Gosling joacă rolul purtătorului său de cuvânt, iar Paul Giamatti este managerul de campanie al taberei rivale. Din distribuţia filmului mai fac parte Philip Seymour Hoffman, Marisa Tomei, Jeffrey Wright şi Evan Rachel Wood.

Juriul competiţiei oficiale de la Veneţia va fi prezidat, în acest an, de regizorul american Darren Aronofsky. Regizorul thailandez Apichatpong Weerasethakul va prezida juriul secţiunii Orizzonti, Carlo Mazzacurati va prezida juriul ce va premia cel mai bun film de debut, iar Roberta Torre va prezida juriul secţiunii Centrocampo italiano. Actorul american Al Pacino va primi premiul Jaeger-LeCoultre, iar cineastul Marco Bellocchio va fi recompensat cu Leul de Aur pentru întreaga carieră.