Gerasimov nu mai este antrenor principal la CVM Tomis

Începând de ieri, Viktor Sidelnikov este din nou antrenor principal la CVM Tomis Constanţa, în locul bulgarului Ljubomir Gerasimov. Mutat pe funcţia de director tehnic la începutul lunii ianuarie, datorită obligaţiilor faţă de naţionala statului Belarus, unde este selecţioner al tuturor echipelor naţionale masculine (seniori, juniori şi cadeţi), Sidelnikov a revenit la CVM Tomis pentru play-off. „După revenirea lui Viktor Sidelnikov, CVM Tomis i-a oferit lui Ljubomir Gerasimov posibilitatea de a continua în cadrul clubului pe o altă funcţie. Însă, la propunerea dânsului, contractul a fost reziliat de comun acord, începând cu data de 7 martie”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al grupării constănţene.

Neînvins în turul campionatului cu CVM Tomis, Viktor Sidelnikov şi-a pus imediat amprenta asupra evoluţiei echipei în derby-ul cu Remat, dar a lucrat mai ales la moralul jucătorilor. Constănţenii au jucat altceva decât în etapele precedente şi nu le-au dat practic nicio şansă campionilor en titre, Remat Zalău fiind învinsă clar în meciul de sâmbătă, cu 3:0. „Au jucat mai bine decât în meciurile anterioare pe care le-am văzut, cele de pe teren propriu cu Piatra Neamţ şi cu Baia Mare. Cred că a fost o alegere bună aducându-l înapoi pe Viktor. Asta s-a văzut în meciul cu noi”, a spus Mircea Dudaş, antrenor principal la Remat Zalău şi fostul secund al lui Sidelnikov la ultimele meciuri jucate de Tomis în campionatul trecut. „Am servit mai bine astăzi (n.r. - sâmbătă), chiar dacă am forţat de fiecare dată. Ne-am organizat bine în defensivă, pentru că ştiam cum atacă adversarii. Am luptat pentru fiecare punct şi pentru fiecare minge până când a atins podeaua. Cred că astăzi coordonatorul nostru a fost mai bun decât cel de la Zalău”, a explicat Sidelnikov diferenţa dintre Tomis şi Remat la meciul de sâmbătă. Tehnicianul rus a avut însă şi motive de nemulţumire în timpul acestei partide. „M-a nemulţumit faptul că nu am închis mai devreme setul al treilea. Trebuie să fie o lecţie pentru toţi jucătorii mei: nici la 18:9 setul nu e terminat. Am cerut time-out la 18:11, apoi la 18:13 şi le-am spus că meciul se termină doar dacă mai luăm şapte puncte. Vom analiza înregistrarea partidei şi vom stabili motivele acestei căderi”, a încheiat Sidelnikov.