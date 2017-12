Gerlem nu mai vrea să joace la Farul

Protagonistul unui spectacol trist în meciul FC Farul - FC Argeş, scor 2-0, disputat sîmbătă, la Constanţa, cînd le-a arătat semne obscene spectatorilor din tribuna I şi a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene, Willian Gerlem a decis să nu mai continue la Constanţa, chiar dacă mai are încă doi ani de contract cu formaţia de pe litoral. Exclus din lot, brazilianul s-a prezentat ieri la echipa a doua, antrenîndu-se sub comanda secunzilor Dumitru Antonescu şi Grigorie Tudor. Mult mai calm, mijlocaşul sud-american a acuzat faptul că fluierăturile şi cuvintele grele venite din tribună au fost de fapt o înscenare pusă la cale de un oficial din cadrul clubului constănţean, dar a refuzat să dea nume. “Am greşit grav şi îmi pare rău, dar nu le-am arătat acele semne tuturor suporterilor. La tribuna I au fost cîţivi inşi care m-au atacat încă din primul minut. Ştiu că echipa este în criză, iar spectatorii sînt nemulţumiţi, dar la meciurile cu Universitatea Craiova şi Poli Iaşi, cînd am pierdut cu 3-0, nimeni nu mi-a făcut aşa ceva. M-au înjurat pe mine, mi-au înjurat şi familia, chiar dacă jucasem bine în prima repriză şi dădusem şi o pasă de gol. Ştiu sigur că cei care m-au înjurat au fost comandaţi de cineva din club, dar deocamdată nu vreau să-i dau numele. Eram nervos şi m-au provocat, pentru că au vrut să-mi facă rău. Lor le-am făcut acele semne, nu celorlalţi spectatori, pentru că ştiu că la Constanţa sînt iubit. Am jucat în Brazilia cu 80.000 de spectatori în tribune şi nu mi s-a întîmplat aşa ceva. Respect clubul, patronul şi coechipierii, pentru că m-au ajutat mult, dar nu mai vreau să joc niciodată la Constanţa”, a declarat Gerlem, care a explicat şi momentul eliminării: “Nu m-am supărat pentru că mă schimba antrenorul, deoarece nu pot juca un meci întreg după ce am fost accidentat. I-am spus arbitrului că ies pe la tunel, dar el mi-a arătat că trebuie să părăsesc terenul pe la centru şi mi-a arătat cartonaşul galben”. Conducerea grupării de pe litoral a anunţat însă că, dacă va refuza să joace, Gerlem va fi suspendat pînă la sfîrşitul contractului, care expiră în vara anului 2011.

Acuzat că a lipsit de la antrenamentul de duminică, Gerlem a explicat că a fost învoit chiar de conducerea clubului. “Am fost în Bulgaria pentru a lua viza de şedere în România pentru soţia mea şi de aceea nu am fost la antrenament. S-a spus că am spart uşa de la vestiar, dar aceasta este de plastic şi se crapă dacă o trînteşti mai tare”, a adăugat Gerlem.

Nicio veste de la TAS

Deşi ieri era termenul limită pentru anunţarea verdictului în cazul “Nocturna”, referitor la meciul Poli Iaşi - FC Farul, din etapa a 5-a a Ligii I, pe adresa clubului constănţean nu a venit nicio veste din partea Tribunalului Sportiv de la Lausanne. “Aşteptăm decizia de la TAS, dar este posibil să se amîne din nou”, a spus directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra.

Altfel, jucătorii constănţeni au avut liber ieri, urmînd să revină la antrenamente în această după-amiază pentru a pregăti meciul cu Pandurii Tg. Jiu, programat duminică, de la ora 18.00, în etapa a 32-a a Ligii I. Pentru jocul cu gorjenii, antrenorul Cristian Cămui nu-i va avea la dispoziţie pe Cosmin Băcilă şi Gerlem, ambii suspendaţi.