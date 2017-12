Ghenea, capriciul lui Gerard Butler?

„Băiatul rău” de la Hollywood, Gerard Butler, celebru nu doar pentru filmele sale, ci şi pentru inconstanţa în relaţii, având o listă impresionantă de cuceriri, s-a... răzgândit. Se pare că faimosul actor o vrea înapoi pe superba româncă Mădălina Ghenea, cu care a avut o relaţie de aproape un an şi încearcă acum să o recucerească.

Surse din anturajul fotomodelului au dezvăluit că actorul de origine scoţiană a început să îi dea din nou telefoane frumoasei oltence care s-a afirmat pe catwalk, la Milano. Mădălina, la rândul ei, ar fi în culmea fericirii de când Butler o caută şi încearcă să îi recâştige inima. De altfel, chiar zilele trecute, românca a postat un mesaj pe Facebook, prin care îşi împărtăşea fericirea alături de prietenii de pe reţeaua de socializare: „I\'m the happiest girl in the world!\" (n.r. „Sunt cea mai fericită fată din lume\").

Rămâne de văzut dacă va fi iar un foc de paie, un simplu capriciu al unuia dintre burlacii convinşi din „Cetatea filmului” sau ceva mai serios de atât. Deşi, slabe şanse, ar spune cârcotaşii, mai ales că, într-un interviu acordat recent, unui jurnalist american, Butler a povestit despre relaţia cu Mădălina Ghenea, cum a cunoscut-o, când a făcut sex cu aceasta şi a negat că ar avea planuri de însurătoare cu ea. „Nu. Totuşi, vorbim despre mine\", a explicat actorul.

Ghenea şi Butler s-au despărţit în urmă cu aprox. două luni. Românca s-a aflat în ţară, o bună perioadă, pentru a petrece Sărbătorile Pascale cu familia, iar zilele trecute a plecat din nou la Milano. (G.G.)