Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Acum vă daţi seama cât de mici suntem!”

La conferința de presă desfăşurată vineri seară, la Giurgiu, după încheierea partidei Astra - Viitorul, scor 3-0 (Begue 29, Alibec 51, 65), din etapa a 23-a a Ligii 1 Betano la fotbal, managerul tehnic al formaţiei constănţene, Gheorghe Hagi, a declarat: „Cât am fost zece contra zece sau unsprezece contra unsprezece, cred că am jucat destul de bine, meciul echilibrat. Ştiam că Astra are calitate, cu jucători în atac care pot face diferenţa. Meciul nostru a decurs normal până când a venit acea eliminare (n.r. - fundaşul olandez Kuipers a primit cartonaşul roşu în minutul 43), acel cartonaş în minutul unu sau cartonaşele. După aceea, cu siguranţă, a fost mult mai greu, dacă nu imposibil să ţinem ritmul cu o echipă care joacă bine, are calitate. După pauză am făcut schimbări, am greşit pe partea stângă, de aceea l-am schimbat şi pe Boboc, pentru că nu a intrat cum trebuie, nu era conştient, echilibrat în tot ce face. Făcea numai faza ofensivă, defensiv nimic”.

Gică Hagi a fost surprins de maniera de arbitraj a lui Isvan Kovacs în meciul de la Giurgiu: „E incredibil ca un jucător, căpitanul echipei, în minutul unu, aproape să i se spună că i se dă roşu. Nu ştiu ce a făcut, nu ştiu ce a putut să se întâmple în două minute, ca un jucător să fier atît de admonestat. Înseamnă că ai o idee în cap. Era un meci important, trebuia să fie echilibru în toate deciziile care s-au luat. Dacă nici la trei la zero e penalty şi nu îl dai... Anumite lucruri pe mine mă sperie. Dar nu-i nimic. Noi o să jucăm, o să luptăm. Mergem înainte, dar dezamăgirea e mare. Am aşa o echipă de agresivă... Felicitări Astrei”.

Obiectivul Viitorului este intrarea în play-off, chiar dacă sunt foarte multe aspecte care contează în finalul sezonului regulat: „Avem nevoie de puncte ca să intrăm în play-off. Urmează trei meciuri grele. Nu v-am zis că suntem un club mic. Acum vă daţi seama cât de mici suntem! Dacă judecaţi tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu mi-e ruşine să recunosc. Cine e Viitorul? Un club mic”.