Gheorghe Hagi: „Probabil că şi un lucru negativ îl transform în pozitiv”

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a fost trimis în tribună de arbitrul George Rădulescu în minutul 41 al întâlnirii de la Chiajna, după ce a solicitat acordarea unui penalty şi a depăşit spaţiul tehnic. După încheierea jocului cu Concordia, scor 1-1 (A. Marc 32 / Houri 89), Gică Hagi a avut puterea să şi glumească la conferinţa de presă. „Mult mai bine se vede jocul de sus. Mai bine şi mai frumos. Probabil că şi un lucru negativ îl transform în pozitiv. O să mă duc să stau în tribună de acum, că e mai bine, comunic bine şi cu suporterii. Mai comentăm. Sunt manifestări pe care fiecare antrenor le are”, a spus Gică Hagi, care a ales să schimbe total formula de start în meciul de luni: „După două etape, meciuri bune din partea noastră, am jucat fotbalul nostru, dar am luat puţine puncte. Am avut multe ocazii. Sunt mulţumit pentru că înainte de meci am luat o decizie importantă, să schimb toată formaţia care a jucat cu Vitesse. Un sistem nou, ca să dau minute şi ritm celor care au jucat mai puţin. Jucăm din trei în trei zile. A fost o decizie bună, pentru că toţi care au intrat în teren au trecut testul. Am schimbat şi sistemul, m-am adaptat la jucătorii pe care îi aveam. Ne simţim bine, ne bucurăm de fotbal”.