Gheorghe Nichita a ieșit de sub controlul judiciar

Magistrații Curții de Apel Iași au decis, luni, ridicarea măsurii controlului judiciar pentru fostul primar Gheorghe Nichita, acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a folosit angajați din Poliția Locală pentru a-și urmări fosta amantă și subordonată.

"Am fost informat de avocatul meu de înlocuirea măsurii controlului judiciar în cazul dosarului cu Poliția Locală. E o stare procesuală în care există anumite obligații. E o măsură normală care trebuia mai să fie mai demult luată pentru că toți ceilalți din dosar au primit această decizie încă de anul trecut. La mine a fost nevoie de 15 luni. Nu vreau să fac mai multe afirmații. (....) Merg mai departe cu judecata", a declarat pentru Agerpres Gheorghe Nichita, adăugând că i-a fost ridicată și interdicția de a părăsi țara și de a lua legătura cu unele persoane implicate în dosar.

Fostul edil a susținut că își caută un loc de muncă dar, deși are un CV impresionant, nu a reușit însă să se angajeze.

"Sincer, nu pot să stau acasă pe banii familiei mele. Am încercat să mă angajez. Am experiență, am un CV care vorbește de la sine. Probabil le e frică. Unii se tem, alții nu își doresc. Nu am crezut niciodată în viața mea că oamenii te uită, te părăsesc și te izolează încă din faza de cercetare. Acum nu-mi rămâne decât să constat, să observ... ", a mai spus fostul edil.

Gheorghe Nichita a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu cu intenție, cunoscând consecințele faptei sale, potrivit rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată în toamna anului trecut de procurorii DNA, alături de Liviu Mihai Hliboceanu, director general al Poliției Locale Iași la data faptelor, și Ștefan Avîrvarei, șef serviciu în cadrul Poliției Locale Iași la data faptelor.

Nichita mai este judecat într-un dosar, pe fond, în cazul proiectului Managementul Traficului, proiect derulat cu fonduri europene. În același dosar mai sunt cercetați oamenii de afaceri Tiberiu Urdăreanu și Gabriel Mardarasevici. Potrivit rechizitoriului, Nichita ar fi solicitat o mită de 6,9 milioane de lei.